Wie is de betere rechtsback voor Ajax: Mazraoui of Dest?

Zonder romantiek, nostalgie, blinde loyaliteit en nog blinder optimisme heeft voetbal geen zin. Maar voetbal bevat ook logica. In de nieuwe rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke maandag ‘het spel achter het spel’. Vandaag: de enige échte positiestrijd bij Ajax, op de rechtsbackpositie.

Natuurlijk, Ajaxtrainer Erik ten Hag heeft al een boel opstellingspuzzels te leggen deze weken. De blessures van Hakim Ziyech en David Neres zorgen voor veel wisselingen op de voorste vier posities, terwijl de absentie van Daley Blind in het verdedigende én controlerende hart van het elftal voor geschuif zorgt.

Maar er woedt ook een heuse, niet door blessures beïnvloede positiestrijd in Amsterdam. Want we hebben nog altijd geen eenduidig antwoord op de vraag wie er, bij een volledig fitte selectie, de voorkeur geniet op de rechtsbackpositie: Noussair Mazraoui of Sergiño Dest?

Als we de resultaten van Ajax met beide rechtsachters in dit seizoen erbij pakken, lijkt het op het eerste oog weinig uit te maken aan wie Ten Hag de voorkeur geeft.

Ook wat betreft de belangrijkste individuele cijfers liggen Mazraoui en Dest dicht bij elkaar. Mazraoui is – niet geheel verrassend, als voormalig middenvelder – wat vaker betrokken bij de passing. Dest is juist wat beslissender in de laatste fase van de aanval: zo laat Dest dit seizoen vier assists noteren (Mazraoui geen een), en levert hij iets vaker passes af waar doelpogingen uit voortkomen.

Maar waar er door bovenstaande statistieken nauwelijks onderscheid te maken is tussen Mazraoui en Dest, is er wel een andere statistische categorie waar de ene back behoorlijk beter presteert dan de ander. Want als we even alle speeltijd van Ajax-met-Mazraoui en Ajax-met-Dest met elkaar vergelijken, is het gemiddelde doelsaldo tamelijk opvallend. Ajax incasseert per duel ruim twee keer zo vaak een tegentreffer met Mazraoui als rechtsachter dan wanneer Dest als rechtsback speelt.

Hier is overigens geen sprake van ‘tegenstander-inflatie’: Dest was de startende rechtsback in de competitieduels tegen PSV en Feyenoord en in vier van de zes Champions League-groepswedstrijden.

De plus- en minpunten van Dest

Dat Dest zichzelf als tiener binnen heeft weten te knokken in een basiselftal dat vorig seizoen nog op de drempel van de Champions League-finale stond, heeft hij te danken aan twee kwaliteiten. Allereerst is hij uitzonderlijk atletisch: snel en wendbaar, explosief én scherp qua reactievermogen. Daarnaast beschikt hij als vleugelverdediger over de balbehandeling van een buitenspeler. De souplesse waarmee Dest twee man van zich afschudt voorafgaand aan zijn eerste assist tegen RKC Waalwijk, is niet iets wat je van een doorsnee back mag verwachten.

Dest in actie teven RKC Waalwijk. Beeld FOX Sports

Maar Dest schiet ook door in zijn aanvallende intenties. Vooral in de thuiswedstrijd tegen Chelsea (0-1) vielen de daarbij behorende risico’s op: linksbuiten Callum Hudson-Odoi stichtte veel gevaar via counters, op momenten na balverlies van Ajax waarbij Dest te ver naar voren mee was opgekomen.

Sergino Dest in de wedstrijd tegen Chelsea. Beeld Ziggo Sport

De plus- en minpunten van Mazraoui

Met Mazraoui als rechtsachter is de opbouw vanuit de Ajax-achterhoede extreem moeilijk te bespelen voor tegenstanders. Als midmid in de jeugdopleiding heeft Mazraoui namelijk geen enkele moeite om ook via de as van het veld door te schuiven, waardoor Ajax ook via de rechtsback hier een overtalsituatie rondom de bal kan creëren.

Mazraoui tegen FC Twente. Beeld FOX Sports

Maar waar Dest nog herstelwerkzaamheden kan verrichten door zijn exceptionele atletische vermogen, valt bij Mazraoui vaker op dat hij geen ‘pure verdediger’ is. De aansluitingstreffer van Sparta-invaller Joël Piroe is hier een goed voorbeeld van. Bij een lange bal van achteruit door de Rotterdamse bezoekers laat Mazraoui zich (te) simpel in de diepte verrassen.

Mazraoui tegen Sparta. Beeld FOX Sports

We sluiten Da’s Logisch af met drie prijzen voor de volgende categorieën: het moment, het beeld en het cijfer die het meeste passen bij het wekelijkse onderwerp.

Het moment

Opdat we niet vergeten: Dest maakte pas afgelopen juli zijn profdebuut. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal had hij welgeteld 3 minuten en 22 seconden nodig om het publiek voor zich te winnen. Bij zijn tweede balcontact, op een hoge crosspass van Perr Schuurs, neemt Dest de bal handig tussen zijn knieën aan, en wipt hij met een nog leper passje de bal over Denzel Dumfries heen op de diepgaande Quincy Promes. Een voorproefje van zijn technische kwaliteiten als back.

Dest in de wedstrijd tegen PSV. Beeld FOX Sports

Het beeld

Mazraoui is verantwoordelijk voor wellicht het meest iconische beeld van de sprookjesachtige run van Ajax in de Champions League in 2019.

Noussair Mazraoui in de wedstrijd tegen Real Madrid . Beeld BSR/SOCCRATES

Het cijfer

0. Ajax hoefde geen euro aan transfersommen uit te geven voor deze twee zelfopgeleide rechtsbacks. Een schril contrast met de situatie van nog geen twee jaar geleden, toen er op positie nog twee miskopen rondliepen met Rasmus Nissen Kristensen en Luis Orejuela.