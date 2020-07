Wie is Ajax-aanwinst Kudus? ‘Je kunt hem altijd de bal geven’

Mohammed Kudus scoorde in 57 wedstrijden voor Nordsjælland veertien keer. Beeld FrontzoneSport via Getty Images

Het Deense FC Nordsjælland ontvangt zo’n 9 miljoen euro voor Mohammed Kudus, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen. De jonge Ghanees speelde in Denemarken als aanvallende middenvelder, spits of buitenspeler, en scoorde in 57 wedstrijden veertien keer. Bij Ajax heeft hij het shirt met nummer 20 gekregen.

Kees Luijckx (34), die in Denemarken bij Silkeborg IF speelt, kent de nieuwste Ajax-speler goed. “Hij kan echt goed dribbelen,” zegt de oud-speler van onder meer AZ en NAC. “Ex­plosief, krachtig. Je kunt hem eigenlijk altijd de bal geven. Een jongen die met veel vertrouwen speelt. Ik denk dat hij daarom wel bij Ajax past.”

Luijckx denkt dat de stap naar de Nederlandse competitie goed zal zijn voor de 19-jarige Ghanees. “Ik zag een statistiekje voorbijkomen dat hij de meeste succesvolle dribbels van heel Europa heeft gemaakt. Dan kun je denken: ja, in de Deense competitie. Maar aan de andere kant: veel ploegen spelen hier verdedigend. Dan is het lastig om door die verdediging heen te komen. Hij neemt toch steeds het initiatief, dat maakt hem voor het publiek ook een aantrekkelijke speler.”

Hoger niveau

Het blijft natuurlijk nog even de vraag hoe de overgang naar Nederland zal gaan, en hoe gemakkelijk Kudus onderdeel zal worden van de cultuur en speelstijl van Ajax. “Ik denk niet dat hij er direct zal staan,” zegt Luijckx. “Hij zal zich moeten aanpassen aan het hogere niveau.”

Kudus is de derde aanwinst van Ajax voor komend seizoen. De Amsterdammers haalden eerder al de ervaren keeper Maarten Stekelenburg terug naar Ajax. Begin dit jaar werd de Braziliaanse aanvaller Antony al gekocht. Daar staat het vertrek van sterspeler Hakim Ziyech tegenover. Ook Ryan Babel, Bruno Varela, Sven Botman en Benjamin van Leer vertrokken.

Negen miljoen euro voor Kudus, in het huidige voetballandschap is het geen bedrag om gek van op te kijken. “Voor Nordsjælland is het een enorm bedrag, dat wel,” zegt Luijckx. “Door dat bedrag komt er voor Kudus zelf ook druk op te liggen bij Ajax. Maar goed, druk is er altijd als je bij een topclub gaat spelen. Zoals ik hem in Denemarken heb zien voetballen, loopt hij daar niet voor weg.”

Een speciale cultuur

Kudus is inzetbaar als spits en vleugelaanvaller. Hij kan ook als aanvallende middenvelder spelen, de positie die bij Ajax de afgelopen seizoenen werd ingevuld door Donny van de Beek. Van de Beek mag onder bepaalde voorwaarden vertrekken. Ook Nicolás Tagliafico en doelman Andre Onana hebben dergelijke afspraken gemaakt. Trainer Erik ten Hag hoopt dat hij na Hakim Ziyech (Chelsea) niet van nog eens drie belangrijke basisspelers afscheid moet nemen.

“Het is een nieuwe stap voor mij en het voelt goed om in Nederland te zijn,” zei Kudus bij zijn presentatie in Amsterdam. “Ajax is een erg speciale club met een erg speciale cultuur. Die wil ik me graag eigen maken.”