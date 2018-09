Wie gaan er voor Denemarken voetballen?

Door het hoogoplopende conflict weet niemand in Denemarken nog wie er woensdagavond op het veld staan in de oefenwedstrijd tegen Slowakije en wie de basis vormen zondag tegen Wales. Spelers en bond zijn het oneens over de imagorechten. Onder de huidige omstandigheden weigert de Deense selectie te spelen.



Onder anderen Ajacied Lasse Schöne en Christian Eriksen, die tussen 2010 en 2013 bij Ajax speelde, weten dus niet of ze woensdag in het veld staan. Volgens het Deense Ekstra Bladet worden zaalvoetballers en spelers van het tweede niveau opgesteld om toch maar een elftal af te vaardigen.



Geschil

Het geschil gaat vooral over individuele sponsorcontracten van spelers die zouden botsen met geldschieters van de nationale bond. De spelersvakbond wil dinsdagavond een laatste verzoeningspoging ondernemen, zodat bond en internationals in elk geval tot de volgende interlandronde, in oktober, door een deur kunnen.



Volgens Eriksen is dat een reden om alsnog in het vliegtuig te stappen naar Slowakije, zo bevestigt hij in een persbericht. "We moeten dit conflict nu oplossen. Laten we de handen weer ineen slaan. We bieden opnieuw een tijdelijke verlenging van de oude overeenkomst aan, en dan reizen we vandaag alsnog naar Slowakije. Dan redden we voor nu in elk geval het gezicht van het Deense voetbal.''



Mocht Denemarken geen elftal op de been brengen tegen Slowakije en Wales, kan het land uitgesloten worden voor het EK 2020.