Wie durft al voorzichtig over de kwartfinale te praten?

Met gasten Dick Sintenie (Het Parool) en Jesse ter Haar (Ajax Showtime) blikt presentator Menno Pot terug op de toch weer heel behoorlijke competitiewedstrijd bij PEC Zwolle (0-2).

Nico Tagliafico en David Neres benaderen hun ‘2019-vorm’. Perr Schuurs haalde (ondanks wat rare fratsen) ‘een voldoende’. En Ryan Gravenberch? Die speelde fantastisch en lijkt af te stevenen op een plek bij het ‘grote’ Oranje. Maar wat is er met de modderende Sébastien Haller aan de hand? Jesse ter Haar denkt dat hij zijn gezin mist. Dick Sintenie gelooft daar niet in: “Kom toch. Hij is prof, dan moet je je kunnen vermannen. Ik zie bij Haller vooral dingen fout gaan die gewoon van voetbaltactische aard zijn. Positie kiezen, bijvoorbeeld.”

Donderdag moet Ajax met een ietwat geïmproviseerde verdediging de kwartfinale bereiken in Bern. Kan Young Boys Ajax nog bedreigen...? “Die ploeg moet nu vooral gaan doen waar ze níet goed in zijn, namelijk actief op jacht naar doelpunten,” zegt Sintenie. “En als Ajax één doelpunt maakt,” vult Ter Haar aan, “moeten zij er vijf maken.”

Erik ten Hag is er duidelijk over: eerst plaatsen, nog niet over de kwartfinale praten. Oeps. Menno, Dick en Jesse doen het toch even, want niets branievols is Branie vreemd. Doe maar Molde of Rangers.

