Wie Ajax-Emmen op tv keek, vond het een slechtere wedstrijd dan wij in de Arena

Een 8 voor Sébastien Haller

Mensen die Ajax-Emmen op de televisie hebben bekeken, vonden het een slechtere wedstrijd dan wij in de Arena. Ik houd erg van randverschijnselen. Van harte doe ik mee aan het afscheid nemen van een speler, zoals zaterdag van Haller. Handen stukgeklapt voor de tientallen doelpunten van de lange spits en voor het doorstaan van de chemotherapie en de wanhoop die daarbij hoort. Van der Sar sprak hem toe, een toespraak die onhoorbaar bleef, of omdat de geluidsman sliep, of omdat men geen zin had in een fluitconcert. Toen bleek Sánchez opeens een goalgetter en een voorzetter van de bovenste plank. Man of the Match nota bene. Een deel van het publiek scheen met telefoonlampjes, waarover anderen zich opwonden. De grensrechter aan onze kant wist niet wat buitenspel was. Het randgebeuren deed van zich spreken. Het was een fijne avond.

