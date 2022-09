Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9+ voor Benjamin Sesko

Hoe een speler binnen een week onbetaalbaar kan worden voor 95 procent van de Europese clubs liet de Sloveen Sesko zien tegen Noorwegen en Zweden. Deze lang spits, 1,95 meter, speelde in juli al een wedstrijd tegen Liverpool waarin hij Curtis Jones en James Milner (meen ik) zo voor joker zette met een ‘tiptop’ dat de open mond van Jürgen Klopp aan de zijlijn het mooiste beeld van de dag was. Tegen Noorwegen controleerde Sesko de bal met zijn borst, liet hem op zijn knie vallen en schoot van twintig meter een stuiterbal in de hoek. Tegen Zweden kwam zijn meesterstuk. De Sloveense Arnold Mühren gaf een hoge bal van rechts naar de linkervleugel, waar Sesko (19) met een gecontroleerde beweging scoorde in de verre hoek. ‘Where is Marco van Basten now?’ schreeuwde de Sloveense verslaggever. Ik denk dat Marco thuis instemmend knikte.

Benjamin Sesko (l) viert zijn doelpunt tegen Noorwegen. Beeld Jure Makovec/AFP

