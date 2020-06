Wesley Sneijder: ‘Kritiek harde kern is pure onzin’

Beeld Het Parool

Het Parool sprak de voormalige topvoetballers over openhartigheid in de voetbalwereld (Sneijder: “Dit boek is de zwaarste confrontatie met mezelf in 36 jaar”). Ook reageert Sneijder op de hommeles tussen hem en de harde kern van Ajaxsupporters, die de voormalige Ajacied verwijten zijn rijke verleden bij de Amsterdamse club weg te poetsen.

Sneijder: “Het is nergens op gebaseerd en pure onzin. Iedereen die mij kent, weet dat je dan een reactie kan verwachten.” Van Bommel: “Wesley heeft heel veel voor Ajax betekend. (...) Het hoort niet zo.”

Schrijver Kees Jansma vertelde in Het Parool over de totstandkoming van het boek, waarin Sneijder openhartig vertelt over zijn breuk met Yolanthe, drankzucht en zijn tijd bij Ajax. Jansma: “Hij windt er geen doekjes om.”