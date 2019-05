Wesley Sneijder is geridderd

Beeld Getty Images

De van oorsprong Utrechtse voetballer kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen.

Het sportpark is vanaf donderdag ook vernoemd naar Sneijder. De nieuwe naam: Sportpark Wesley Sneijder. Van Zanen noemde Sneijder ‘met zijn motivatie, inzet en vechtlust een voorbeeld voor velen’. “Op het veld, maar zeker ook daarbuiten.” Sneijder (34) zelf noemt de onderscheiding ‘een heel mooie verrassing’. “Ik ben megatrots. Een sportpark dat mijn naam draagt en een koninklijke onderscheiding. Een enorme eer.”

Op 7-jarige leeftijd begon Sneijder met voetballen bij DOS, een van de clubs die samen de huidige fusieclub DHSC vormen (DOS-Holland-Stichtse Boys-Combinatie). Sneijder is recordinternational voor Oranje met 134 interlands. De oud-Ajacied nam vorig jaar na die 134ste interland afscheid van Oranje. Sneijder voetbalt in de nadagen van zijn carrière in Qatar bij Al-Gharafa.