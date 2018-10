Wervelend Ajax dendert over AZ heen

Trainer Erik ten Hag roept bijna iedere week dat hij veel meer dan elf basisspelers heeft. De oefenmeester hield ook niet vast aan zijn succesvolle formatie van dinsdag tegen Bayern München (1-1). Hij vond het tijd dat de blessuregevoelige Kasper Dolberg voor het eerst sinds vorig jaar december weer eens aan de aftrap verscheen in de eredivisie.



Niet alleen Klaas-Jan Huntelaar zat op de bank. Ook David Neres en de nog niet helemaal fitte Frenkie de Jong ontbraken dit keer in de eerste elf.

Donny van de Beek mocht wel beginnen, net als verdediger Maximilian Wöber. De middenvelder kon de laatste weken moeilijk leven met de bijrol die hij soms moet vervullen. Zijn teleurgestelde manager speculeerde zelfs al over een vertrek in de winterstop. Tegen AZ liet hij al binnen drie minuten van zich horen. Van de Beek reageerde handig op een voorzet van Dusan Tadic en tekende voor een snelle openingstreffer.



Slordig

Het was een klein wonder dat AZ de schade bij rust beperkt wist te houden tot één tegentreffer. Het leek wel of de bezoekers in iedere linie een man tekortkwamen. Ajax domineerde, maar werkte zoals wel vaker dit seizoen slordig af. Doelman Marco Bizot van AZ wist met een fraaie redding te voorkomen dat Nicolás Tagliafico met een omhaal scoorde. Hij haalde opgelucht adem nadat Matthijs de Ligt, Van de Beek, Dolberg en Tadic van dichtbij misten.



Na rust liet Ajax de score wel snel oplopen. Na een kwartier keek AZ al tegen een achterstand van 4-0 aan, na treffers van Dolberg, Ziyech en een eigen doelpunt van Ricardo van Rhijn. In de slotfase bepaalde Tadic de eindstand, nadat Huntelaar, Neres net als Perr Schuurs nog waren ingevallen. Een smetje op de zege was het uitvallen van Ziyech in blessuretijd. De spelmaker moest naar de kant met een hamstringblessure.