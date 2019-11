Werkstraffen geëist tegen Ajaxsupporters voor ‘kwajongensstreek’

Sportpark de Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. Beeld ANP XTRA

“Wat staan we hier met z’n allen te doen? Dit kost duizenden euro’s! Terwijl de rechtbank capaciteitsproblemen heeft.” Advocaat Christian Flokstra had donderdag in de rechtszaal geen goed woord over voor het voor de meervoudige strafkamer dagen van een groepje Ajaxsupporters wegens het binnendringen van De Toekomst in 2015. “Dat kan gewoon niet,” zei hij bij zijn verzoek het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. “De rechtbank moet tegen het OM zeggen: dit pikken we niet.”

Zijn collega Wikke Monster schamperde over de verdenkingen. Ze sprak van ‘een bagatel’, een onbenullige zaak, waarbij ze volgens eigen zeggen haar best moest doen haar gezicht in de plooi te houden.

De zaak is te herleiden tot het afbranden van het supportershome van Ajax begin 2015. Een nieuw clubhonk liet lang op zich wachten. Uit protest waren ruim honderd hooligans op zondagochtend 4 oktober 2015, voorafgaand aan Ajax-PSV, ‘een biertje gaan drinken’ in de kantine van De Toekomst. Dat in het sportpark van Ajax op dat moment een besloten bijeenkomst was voor kinderen van sponsors, daaraan hadden ze geen boodschap.

‘Kwajongensstreek’

Een eerste groep was achter twee onderhoudsmonteurs aan naar binnen gewandeld. De rest verzamelde zich later voor de toegangshekken. Toen die gesloten bleken, werden die met enig duw- en trekwerk geforceerd en kon iedereen naar binnen wandelen. De camerabeelden die in de rechtszaal werden vertoond, lieten geen grof geweld zien. Na wat aarzelende pogingen ging het hek open toen er genoeg supporters aan trokken. Twee beveiligers keken machteloos toe, terwijl ze intimiderend werden omringd door een clubje hooligans.

Het was ‘gewoon voor de gezelligheid’ geweest, een ‘kwajongensstreek’, aldus Michael W. (33), die in 2016 en 2008 al met justitie in aanraking kwam wegens voetbalvandalisme.

Het was heel gemoedelijk geweest, beaamde een medeverdachte. “De muziek was aan, iedereen had zijn eigen drinken mee.” Advocaat Monster citeerde uit het proces-verbaal waarin ook volgens gealarmeerde agenten sprake was van een ‘gemoedelijke sfeer’ en verdachten die zich geweldloos lieten afvoeren.

Drie verdachten erkenden dat ze aan het hek hadden gezeten, zoals ook uit de beelden bleek. Daar waren ze al genoeg voor gestraft, vonden ze. Het bezoek aan de topper tegen PSV was in het water gevallen, want de politie pakte 126 supporters op en voerden ze per bus af, hun handen geboeid met tie wraps bij gebrek aan reguliere handboeien.

Vervolgens zaten ze volgens hun advocaten drie dagen vast onder belabberde omstandigheden, zonder contact met de buitenwereld. Clemens H. had als gevolg daarvan zijn baan verloren.

Officier van justitie Coen Staal erkende dat het niet de schoonheidsprijs verdiende, maar het was nu eenmaal ingewikkeld om zoveel arrestanten tegelijk af te voeren en vast te zetten. “Het is niet in alle gevallen gelukt mensen goed te verzorgen.”

Hij bood excuses aan voor het feit dat dat vervolging zo lang op zich had laten wachten. Eind 2015 had het OM een groot deel van de betrokkenen al voor de rechter gebracht voor openlijke geweldpleging. Maar omdat slechts een klein clubje aan het hek had gezeten, werden de verdachten op één na vrijgesproken.

‘Nog op de plank’

In hoger beroep, in april vorig jaar, werd ruwweg de helft alsnog veroordeeld. Anderen werden opnieuw vrijgesproken en kregen hoge schadevergoedingen. Deze week (vrijdag volgt nog een zitting) staat een dozijn verdachten terecht wier dossiers volgens een woordvoerder van het OM ‘nog op de plank lagen’.

Omdat het voorval van vier jaar geleden dateert en de redelijke termijn ruimschoots is verstreken, eist officier van justitie Staal werkstraffen van veertien uur. “Het gedrag van deze personen is zeer kwalijk. Ze waren niet welkom op het complex en namen het recht in eigen hand. Daartegen moet worden opgetreden. Om herhaling te voorkomen.”

De rechtbank doet uitspraak op 12 december.