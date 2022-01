Wereldsterren Mané en Koulibaly bakken er weinig van door de stress van spelen voor volk en vaderland

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen it de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

20 januari: een 5 voor Sadio Mané

Naar de Afrika Cup kijk ik vaker dan verwacht. Dinsdag naar het laatste uur van Malawi-Senegal, vergelijkbaar met de tweede helft van Heerenveen-Go Ahead Eagles. Er was slecht voetbal en het op papier minste elftal had de meeste samenhang.

In Afrika zie je voetballers de raarste passes geven. Ze schuiven de bal over de zijlijn of geven hem in de breedte aan een tegenstander, die gaat rennen om vervolgens een voorzet aan de tegenstander te geven. Ik wijt het aan stress. Ze spelen voor volk en vaderland en dus bakken de wereldsterren Mané en Koulibaly er weinig van.

Go Ahead werd beter gecoacht dan Heerenveen. Van Wonderen heeft, behalve Córdoba, matig materiaal waarmee hij goed omspringt. Go Ahead, het Malawi van Deventer, won van de hogere begroting. Malawi, het Go Ahead van Zuid-Oost Afrika, verdiende een penalty maar kreeg hem niet.

Sadio Mané. Beeld AFP

19 januari: een 8 voor Frenkie de Jong

Donny van de Beek moet wanhopig zijn over zijn speelminuten bij Manchester United. Zaterdag mocht hij weer twee tot drie minuten meedoen. Nu schijnen ze hem weer niet snel genoeg te vinden voor de Premier League. Slecht gescout dus. Loopsnelheid kun je meten. Kennelijk kan Matic wel hard genoeg lopen voor de Premier League. Zo’n club maakt glimlachend de carrière van een speler kapot. Frenkie de Jong nadert bij Barcelona ook een soort gevarenzone. Nu zijn plotseling Nico, Pedri en Gavi de briljanten voor een stralende toekomst. Busquets verloor een bal op het middenveld waaruit Madrid scoorde en Frenkie werd gewisseld voor Pedri. Die was één keer gevaarlijk en werd daarna een snel dovend planeetje. Frenkie de Jong doet zijn best geen ballen te verliezen. Hij mag namelijk niet wat Busquets, Pedri, Gavi en Nico wel ongestraft mogen doen.

18 januari: een 4 voor Frank Wormuth

Waarom denkt Djokovic dat hij onder en boven de wet staat? Waarom denkt Ten Hag dat ook? Waarom denkt Rai Vloet dat het om hem gaat? Waarom denkt men in de topsport dat een moreel kompas iets voor anderen is? Er wordt simpelweg te weinig tegengas gegeven. Natuurlijk stelt een normaal mens Vloet niet op nadat hij een kind van vier heeft doodgereden met te veel alcohol op. Natuurlijk staat de wetgeving in Australië en Portugal boven het belang van een Servische wappie en een voetbalclub uit Amsterdam. Leer ermee leven, mensen. Gedraag je. Doorgaans kan ik de tijdgeest aardig volgen, maar hier lijkt de topsport op een colonne tractoren die rechten opeist die slechts zijn voorbehouden aan colonnes tractoren. Nu bereidt tractor Djokovic zich voor op het gravelcircuit in Europa. Ik hoop dat Nadal Australië wint en Parijs ook.

Frank Wormuth Beeld Pro Shots / Ron Jonker

17 januari: een 8+ voor Brian Brobbey

Dus eerst liet Mino Raiola de onderhandelingen met Ajax ploffen om Brobbey transfervrij aan Leipzig te kunnen slijten. Ik ben benieuwd wie de hoogste tekenbonus ving: de speler of de tussenpersoon. Voor de voetballoopbaan van de speler was het een deal van niks: geld op de rekening en ledigheid op de bank. Overmars en Ten Hag kennen geen rancune. Toen Brobbey liet weten naar Ajax te snakken, zorgden zij voor het gespreide bed. Het is een huurdeal zonder koopoptie. Waarom? Als iets ontbreekt in de duistere wereld van de voetbaldeals is het transparantie. Brobbey heeft Raiola nog niet ontslagen, wat me verbaast. Als mijn makelaar een huis koopt waarin ik niet wil wonen, zoek ik snel een andere. Brobbey liet vooralsnog zijn humeur niet bederven en schopte en kopte er twee in tegen Utrecht. Zijn medespelers gunden het hem zichtbaar.

Brian Brobbey. Beeld ANP

15 januari: een 8 voor Steven Bergwijn

Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar speelt natuurlijk een rol in de transfergeruchten en -feiten van dit moment. David Neres heeft speeltijd nodig om weer in aanmerking te komen voor een plek in het Braziliaanse elftal waarvoor hij sinds september 2019 niet meer is geselecteerd. Het zal een belangrijke reden zijn voor zijn overstap naar Sjachtar Donetsk, misschien nog belangrijker dan het hogere salaris dat hem is geboden.

Paul Pogba kijkt ook om zich heen. Ook een voetballer van zijn status, de beste speler van het afgelopen EK, wil wedstrijden spelen om tijdens het WK in topvorm te kunnen zijn. Of hij genoeg minuten krijgt van de Duitser Rangnick, valt te betwijfelen. Al in 2017 verklaarde de voetbalprofessor dat hij Naby Keïta – nu Liverpool, toen middenvelder bij Leipzig – echt niet zou willen ruilen voor Paul Pogba. De vorige maand was de man aan het zeiken over Pogba’s revalidatie in Dubai. Geen idee heeft hij kennelijk van de wereld van het moderne voetbal, waarin de supersterren zelf hun begeleiders uitkiezen en ook de plek waar ze het liefst aan hun herstel werken. Dubai is nu eenmaal in de mode bij veel spelers, of Rangnick dat nu fijn vindt of niet. Overigens werkte Pogba in Dubai onder leiding van Leo Echteld van Fysiomed, in samenspraak met Manchester United. Dat wist de nieuwe coach nog niet, denk ik.

Bergwijn, die beslist een toevoegde waarde voor Ajax zou betekenen, op een van de vleugels of zelfs in de as, kiest ook zijn eigen pad. Om fit aan het seizoen te beginnen trainde hij deze zomer door bij de man die hem al tien jaar begeleidt, Camiel van Druten uit Almere. Het is geen Dubai, maar Stevie is dan ook een stuk ingetogener en bescheidener dan de exuberante Pogba. Ook hij wil als basisspeler naar Qatar, dus heeft hij speeltijd nodig. Conte zou hem graag houden, maar een grotere rol dan invaller voor Son of Kane kan hij hem niet beloven. Jammer dan, denkt Stevie. Nog zie ik hem de bal tegen Noorwegen in de bovenhoek rossen en beleef ik zijn uitbraak over vijftig meter plus het afleggen op Memphis. Die Steven Bergwijn zien Overmars en Ten Hag heel graag komen.

Steven Bergwijn. Beeld Getty Images

15 januari: een 9 voor Karim Benzema

Benzema zagen we weer schitteren in een matig Real Madrid, dat in de halve bekerfinale in Saoedi-Arabië tegen Barcelona speelde. Het hele seizoen blinkt hij uit, zozeer dat sommigen hem dit jaar de Gouden Bal hadden gegund. Verder dan de derde plaats in de Guardian Top 100 van 2021 kwam hij niet. Woensdag maakte hij een doelpunt en gaf hij een schitterende assist op Vinicius, zijn natuurlijke bondgenoot bij Madrid, waar talenten elkaar al decennia vinden: van Puskás en Di Stéfano, via Guti en Raúl tot het grote duo van dit tijdperk. Trainer Xavi wisselde Luuk de Jong, wat hij beter niet had kunnen doen. Dat we dit ooit zouden zeggen.

Karim Benzema. Beeld AFP

15 januari: een 9+ voor Mohamed Kamara

Kamara, niet te verwarren met de zes andere Kamara’s in de selectie van Sierra Leone, keepte tegen Algerije de wedstrijd van zijn leven en hield de nul. L’Equipe sprak van ‘un match immense’, dan weet je het wel. Hij werd gekozen tot Man of the Match en barstte in tranen uit. De Afrika Cup belooft nog veel.