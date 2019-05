Wereldkampioen Valverde niet in de Giro

De regerend wereldkampioen uit Spanje is volgens zijn ploeg Movistar Team niet op tijd hersteld van een val op donderdag 25 april, in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik.



De 39-jarige Valverde gaf zondag op in Luik-Bastenaken-Luik, de voorjaarsklassieker die hij vier keer won. Nader onderzoek maandag in Murcia bracht aan het licht dat hij vochtophoping (oedeem) in het heiligbeen (bot in de wervelkolom) heeft opgelopen als gevolg van die val.



Jammer

'Het is erg jammer om niet aan een grote ronde als de Giro deel te kunnen nemen,' schreef Valverde op Twitter. 'Maar ik moet aandacht besteden aan mijn lichaam en weer helemaal fit worden om in de rest van het jaar de best mogelijke resultaten te behalen.' Valverde gaat zich volgens zijn ploeg, zonder risico's te nemen, richten op het tweede deel van 2019.



De Giro start op zaterdag 11 mei in Bologna. Drie jaar geleden werd Valverde derde.