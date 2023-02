Wereldkampioen Messi gekozen tot Speler van het Jaar

Lionel Messi met zijn vrouw Antonela Roccuzzo. Beeld AFP

Ook bij het Fifa-gala bleek de impact van de Argentijnse wereldtitel en de rol die Messi daarbij speelde. Hij kreeg de voorkeur boven Karim Benzema (Real Madrid) en ploeggenoot Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain, die met Frankrijk na een zinderende finale net naast de wereldtitel greep.

De 35-jarige Messi won de Fifa The Best Football Awards, die pas begin 2017 voor het eerst werd uitgereikt, ook in 2020. Toen liet hij in de uitverkiezing Virgil van Dijk achter zich. De afgelopen twee jaar ging de prijs naar Robert Lewandowski, maar de Poolse spits was deze keer niet genomineerd.

Virgil van Dijk in Elftal van het Jaar

Messi maakte uiteraard ook deel uit van het Wereldelftal van het Jaar, dat door voetballers vanuit de hele wereld werd samengesteld. Daarin ook plaats voor een Nederlander: Virgil van Dijk werd verkozen tot beste centrale verdediger.

“Ik ben trots om hier te staan, tussen deze fantastische spelers,” zei de international van Oranje. “Het is een interessant en bewogen jaar geweest voor mij. Het vorige seizoen hebben we met Liverpool tot het laatste moment om vier prijzen gestreden. Helaas hebben we ze niet allemaal gewonnen, maar toch. Deze uitverkiezing is bovendien ook een heel mooie beloning.”

Wereldelftal van het Jaar: Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, João Cancelo; Kevin De Bruyne, Casemiro, Luka Modric; Lionel Messi, Karim Benzema, Erling Haaland, Kylian Mbappé.