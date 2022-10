Wereldkampioen Max Verstappen na sensationele zege alleenheerser met veertien overwinningen

Max Verstappen in actie. Beeld ANP / EPA



Oorverdovend was het lawaai in het Foro Sol, het stadiongedeelte van het Autodromo Hermanos Rodriguez. Duizenden Mexicanen, gekleed in groen, wit en rood, zagen op het grote scherm dat Sergio Perez George Russell inhaalde, kort voordat de auto’s voor hun ogen langs zouden komen. De opwinding was enorm toen dat even later gebeurde.

De Mexicaanse racefans toonden hun grenzeloze passie uiteraard om hun landgenoot aan te moedigen. Maar ze waren er getuige van hoe die andere Red Bull-coureur maar weer eens een paar nieuwe mijlpalen bereikte. Voor de vierde keer won hij de race in Mexico, die momenteel officieel de Grand Prix van Mexico-Stad genoemd wordt. Voor de veertiende keer dit seizoen was hij snelste.

Max Verstappen was sinds vorige week al gedeeld recordhouder. Niemand won ooit meer grands prix in één seizoen dan Michael Schumacher, Sebastian Vettel en hij. Maar nu heeft hij de twee iconische Duitsers zelfs van zich afgeschud. Dat deed hij ook met Jim Clark, met wie hij sinds vorig jaar het recordaantal zeges in Mexico deelde.

In de geschiedenisboeken

Maar Verstappen is momenteel een klasse apart in de Formule 1-wereld en hij wordt dat ook steeds meer in de geschiedenisboeken van de sport. De race in het Autodromo Hermanos Rodriguez onderstreepte dat nog maar eens. Verstappen deed precies wat hij hoopte: vanaf poleposition de Mercedessen achter zich houden, iets wat op dit circuit nog niet zo makkelijk is bij de start. Het lange rechte stuk biedt coureurs die in de achtervolging zijn namelijk de gelegenheid om optimaal te profiteren van de slipstream van hun voorganger.

Verstappen zelf had daar in positieve zin al flink wat ervaring mee. Nooit eerder startte hij van poleposition in Mexico en toch won hij er dus al drie keer. Bovendien vreesde hij de snelheid van de Mercedessen. “Hopelijk hebben we genoeg snelheid om ze voor te blijven,” zei hij daags voor de race. “Maar ik denk wel dat Mercedes een goede racepace zal hebben. Het gaat niet makkelijk worden.”

Het lukte hem, dus. Vrij overtuigend zelfs. En onderstreepte daarmee dat er in de speculaties richting volgend seizoen toch vooral ook rekening moet worden gehouden met zijn individuele klasse. Want in een weekend waarin bekend werd dat Red Bull voor volgend seizoen minder tijd mag doorbrengen in de windtunnel als straf voor het overschrijden van de budgetcap, werd de vraag of Ferrari en Mercedes het volgend jaar weer spannend kunnen maken relevant.

Verstappen opnieuw ongrijpbaar

Te meer omdat Mercedes in Mexico aantoonde dat het zich momenteel flink aan het ontwikkelen is. Het werd namelijk een strijd tussen Red Bull en de Duitse renstal, terwijl Ferrari daar anoniem en machteloos achteraan reed. “Het is heel lekker om te zien hoeveel progressie we maken als team,” zei George Russell. “Nu is dit wel een circuit dat goed bij onze auto past en het verschil met Red Bull fluctueert afhankelijk van waar we racen. Zij zijn vaak nog veel sneller dan wij, maar we boeken absoluut vooruitgang.”

Op dat circuit kon Russell Perez dus alsnog niet voorblijven, al lukte Hamilton dat wel. Maar Verstappen was opnieuw ongrijpbaar. Zoals hij dat momenteel voor iedereen is. Zelfs legendes uit de jaren 60 (Clark) en uit de begindecennia van dit millennium (Schumacher en Vettel) kunnen hem met terugwerkende kracht niet meer bijhouden.

De uitzinnige Mexicaanse fans schreeuwden in het moment zelf dan wel vooral voor Perez, het zal niet lang duren voordat ze beseffen dat ze getuige waren van een historisch moment in de Formule 1. Eentje die misschien nog wel heel lang in de geschiedenisboeken blijft staan.