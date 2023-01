Wereldkampioen Gerónimo Rulli tevreden na Ajax-debuut: ‘Ik probeer simpel te spelen’

Gerónimo Rulli maakte de overstap van Villarreal en was eerder actief voor onder meer Real Sociedad. Beeld BART STOUTJESDIJK/ANP

In Den Bosch waaide en regende het flink, merkte ook Rulli. “Het was moeilijk daardoor,” aldus de nieuwe Ajax-doelman. Interviewer Hans Kraaij Jr. merkte op dat Rulli overtuigend oogde bij hoge voorzetten. “Ik probeer mijn ploeggenoten te helpen bij standaardsituaties. Dat is belangrijk voor een keeper. Het is één van de moeilijkste plekken om te verdedigen. Ik mag mijn handen gebruiken, dus ik moet helpen.”

Rulli maakte de overstap van Villarreal en eerder was hij actief voor onder meer Real Sociedad. De Argentijn is blij om in Nederland te zijn. “Het is een heel goed gevoel. Ik ben heel blij om hier te zijn, om onderdeel uit te maken van deze grote club,” vertelde Rulli. “Ik probeer simpel te spelen. Mijn teamgenoten steunen me, dat is het belangrijkst. Ik doe mijn best voor het team. De coach heeft me veel geholpen toen ik hier kwam. Ik ben heel blij met de wedstrijd en de kwalificatie.”

Of hij de vaste nummer één onder de lat van Ajax is, wist Rulli niet. “Ik ben hier om het team te helpen. Ik weet niet of ik nummer één of twee ben. Ik heb de trainer gesproken, maar dat is privé.”

FC Twente

Rulli keek ook alvast vooruit naar de wedstrijd van zaterdag in de eredivisie. Dan gaat Ajax op bezoek bij FC Twente, de nummer vier van de eredivisie. Ajax staat één plaats hoger, met één punt meer. “FC Twente is een sterk team. De manier van spelen lijkt op die van ons,” gaf Rulli aan. “Ze willen de bal hebben, agressief zijn. Ik heb mijn huiswerk gedaan, heb veel wedstrijden gezien.”

Zelf hoopt Rulli zijn steentje bij te dragen. “Ik probeer rust uit te stralen naar mijn teamgenoten. Ik kan niet wachten op een volle Johan Cruijff Arena.”

