Wereldkampioen Duitsland strandt in de groepsfase

Fransen en Denen na gelijkspel verder

Frankrijk en Denemarken hielden een goed gevoel over aan hun gelijkspel (0-0) in het Loezjniki-stadion van Moskou. Beide ploegen kregen wat ze wilden, Frankrijk de groepswinst en Denemarken een plek in de achtste finales.



Frankrijk wist vooraf dat het bij een gelijkspel zeker was van de groepswinst en Denemarken had aan een punt voldoende om Australië achter zich te houden als die ploeg onverhoopt van Peru zou winnen.



Achteraf was al die voorzichtigheid helemaal niet nodig geweest, want bondscoach Bert van Marwijk ging onderuit met Australië (0-2).



Rust gunnen

De Franse bondscoach Didier Deschamps greep het laatste groepsduel aan om Paul Pogba, Kylian Mbappé, Hugo Lloris, Blaise Matuidi, Samuel Umtiti en Corentin Tolisso rust te gunnen. De Denen trapten af zonder Nicolai Jørgensen en Lasse Schöne. Kasper Dolberg startte ook op de bank maar mocht in tegenstelling tot zijn twee collega's uit de eredivisie wel invallen.



Frankrijk en Denemarken deden geen moeite om te camoufleren dat niet verliezen belangrijker was dan risico's nemen om te winnen. Beide ploegen bewogen in een traag tempo over het veld. Doelpogingen waren schaars, kansen waren al helemaal een zeldzaamheid. Voor rust dacht Christian Eriksen heel even dat hij en Denemarken recht op een strafschop hadden. Veel spannender werd het niet in de eerste helft.



Een leuke wedstrijd

Australië stond al snelmet 2-0 achter tegen Peru. Maar dat was voor Frankrijk en Denemarken geen reden om er alsnog een leuke wedstrijd van te maken. De Fransen probeerden de groepswinst veilig te stellen met veel balbezit.



De Denen gooiden ook niet alles op de aanval om alsnog de poule als koploper af te kunnen sluiten. Dat was jammer voor de neutrale fans in het stadion die af en toe lieten merken dat ze op meer spektakel hadden gerekend.