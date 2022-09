Wereldkampioen Carlsen geeft na één zet op tegen vermeende valsspeler

Carlsen was lang de posterboy van de schaaksport, maar krijgt nu ook kritiek. Beeld Yoshua Arias/EPA

Dertien seconden. Zo lang duurde de beladen online partij tussen Magnus Carlsen en Hans Niemann. Nadat de Noorse wereldkampioen één zet deed met zijn paard, gaf hij op en verdween hij uit beeld. En terwijl commentatoren verbijsterd probeerden te duiden wat hier was gebeurd, bleef Niemann stoïcijns kauwgum kauwend voor zijn webcam zitten.

Magnus RESIGNS after 1 move against Hans pic.twitter.com/uehT1Htp20 — Meltwater Champions Chess Tour (@ChampChessTour) 19 september 2022

Zo gooide de Noorse wereldkampioen olie op het vuur in de grootste controverse in de schaakwereld sinds de legendarische wereldtitelstrijd tussen Bobby Fischer en Boris Spasski in 1972. Het lange verhaal kort: Carlsen verloor begin september tijdens een toernooi in de Verenigde Staten met wit van de relatief onbekende Hans Niemann, iets wat de Noor al vier jaar niet was overkomen. Carlsen trok zich terug uit het toernooi met enkel een cryptische tweet als verklaring: ‘als ik spreek, kom ik in grote problemen.’

Kralen in anus

Direct waren alle ogen gericht op de 19-jarige Niemann, een Amerikaan die enkele jaren in Nederland woonde en bekend staat als een goede, maar geen briljante schaker. Bovendien heeft hij een dubieuze reputatie: twee keer werd hij betrapt op valsspelen tijdens online potjes. Hij was toen 12 en 16 jaar oud. Inmiddels doet hij dit af als jeugdzonden. Na de impliciete beschuldiging van Carlsen bezwoer hij dat hij dit keer niet vals had gespeeld.

Inmiddels draaide de geruchtenmolen op volle toeren. Had Niemann de voorbereiding van Carlsen onderschept via een computerhack? Kreeg hij hulp van buiten de speelzaal? De meest bizarre theorie was dat Niemann tijdens zijn partij via op afstand bestuurbare, in de anus ingebrachte kralen, doorgekregen zou hebben wat de beste zet was. Niemann liet weten dat hij bereid is om naakt achter het bord plaats te nemen om zijn onschuld te bewijzen.

Terwijl Niemann zijn reputatie probeerde te redden, bleef Carlsen zwijgen. Maandag troffen de twee elkaar opnieuw, in de zesde ronde van een online toernooi, waarbij schakers van achter de computer korte partijen tegen elkaar spelen. Kennelijk was de persoonlijke strijd met Niemann Carlsen meer waard dan de 150 duizend euro aan prijzengeld dat verdeeld werd, want door zijn opgave staat de Noor nu derde, terwijl hij ook eerste had kunnen staan.

Zuiver op de graat

De sympathie van de meeste schaakfans lijkt wel te verschuiven. Het wordt Carlsen, jarenlang de posterboy van de schaaksport, kwalijk genomen dat hij het blazoen van Niemann besmeurt zonder met bewijzen te komen. Maar sommige grootmeesters vermoeden dat de Amerikaan toch niet helemaal zuiver op de graat is. “Ik snap Magnus’ frustratie,” zei Levon Aronian. “Ik geloof dat Hans niet de schoonste persoon ter wereld is waar het online schaken betreft, maar hij is jong, en hopelijk is dit een les voor hem.”

Het populaire twitteraccount Gotham Chess schreef maandag: ‘Dear rest of the world (...) Chess is a wonderful game – you should give it a try. We’re just having a little drama right now.’