Werd schaakkampioen Carlsen verslagen door een valsspeler?

Wereldkampioen Magnus Carlsen tijdens het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee in 2021. Beeld Koen van Weel/EPA

Het was Magnus Carlsen al vier jaar niet overkomen: met de witte stukken verliezen in een klassieke partij. Maar afgelopen weekend ging de Noor tijdens een toernooi in Saint Louis (in de VS) onverwachts onderuit. De 19-jarige Hans Niemann, nummer 49 van de wereldranglijst, versloeg de wereldkampioen, ongeveer het schaakequivalent van Paris Saint-Germain dat verliest van FC Emmen. “Het moet gênant zijn voor Magnus om te verliezen van een idioot zoals ik,” zei Niemann na afloop pesterig.

Een dag later, de spelers zaten al klaar voor de volgende ronde, bleek dat Carlsen het toernooi had verlaten. Een reden gaf hij niet, maar op Twitter plaatste hij een quote van voetbalcoach José Mourinho: ‘Als ik nu praat, kom ik in de problemen.’ De cryptische tweet sloeg in als een bom. Dat Niemann door de toernooiorganisatie zeer uitgebreid werd gescand om te controleren op elektronische apparaten, voedde de speculatie nog verder: kreeg hij van buiten de speelzaal door welke zet hij moest doen?

Dubieuze reputatie

Online werd Niemanns doopceel gelicht, en hij bleek een dubieuze reputatie te hebben. Op zijn twaalfde en op zijn zestiende was hij betrapt op valsspelen op de website chess.com: tijdens partijen had hij gebruik gemaakt van een computer. En de afgelopen twee jaar was zijn rating plotseling als een komeet gestegen: was dat wel zuivere koffie? Maar bovenal: hoe kon het dat Niemann zo goed voorbereid was op de zeer zeldzame openingsvariant die Carlsen speelde? Had hij misschien voorkennis? In het interview na afloop van zijn opzienbarende winstpartij kon Niemann niet goed uitleggen waarom hij sommige zetten speelde. Vreemd, voor een speler die net de wereldkampioen had verslagen.

Zo vlogen de beschuldigingen en verdachtmakingen over het internet. Niet alleen schaakfans, maar ook grootmeesters plaatsten vraagtekens bij de prestatie van Niemann, al namen sommige collega’s het ook voor hem op. Carlsen had gewoon belabberd gespeeld, en Niemann was wel degelijk een groot talent, zeiden zij.

De Amerikaan zelf bleef er stoïcijns onder: hij grapte dat hij blij was dat hij Carlsen had verslagen voordat die het toernooi had verlaten. Ook zei hij dat hij zichzelf de afgelopen twee jaar praktisch van de buitenwereld had afgesloten om zich te richten op schaken, maar ook dat hij een ‘intuïtieve’ speler is, en soms niet kan uitleggen waarom hij doet wat hij doet. Maar valsspelen, nee dat zou hij nooit doen. Niet meer.