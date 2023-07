Welke rol krijgt assistent Hedwiges Maduro bij Ajax? ‘Ook andere topclubs trokken aan hem’

Maurice Steijn moet Ajax nieuw leven inblazen. De trainer wordt daarin bijgestaan door Hedwiges Maduro, voormalig speler van de club. Wat wordt de rol van de ambitieuze assistent?

Het viel niet mee voor Ajax’ technisch directeur Sven Mislintat om Hedwiges Maduro (38) los te weken bij Almere City. De club was nog maar net gepromoveerd naar de eredivisie – voor het eerst in het bestaan – of een succesvol trainersduo dreigde uit elkaar te worden gehaald. Hoofdtrainer Alex Pastoor wilde zijn rechterhand Maduro ook niet kwijt, de twee hadden innig en goed samengewerkt. Maar de ambitie en de liefde voor Ajax dreven Maduro toch naar Amsterdam.

Danny Post, Amsterdammer en ervaren speler van Almere City, denkt dat Ajax met Steijn en Maduro komend seizoen een uitstekende tandem voor de groep heeft staan. Post werkte met beide trainers samen. Over Maduro zegt hij: “Tactisch sterk. Rustig. Geen schreeuwer. Sociaal en betrokken. En een voetbaldier. Ik vroeg soms gekscherend aan hem: ‘Ben jij eigenlijk ook weleens thuis?’ Hij is er dag en nacht mee bezig.”

Twee jaar geleden ging Maduro aan de slag bij Almere City. Een bewuste keuze. Hij kon ook naar Sparta, waar Steijn hem aan zijn technische staf wilde toevoegen. “Ik ken Hedwiges al wat langer,” zegt Steijn. “We hebben in het verleden geregeld gesproken over hoe wij naar voetbal kijken, over het vak, over manieren van leidinggeven. Bij Ajax staat hij er heel goed op. Er werd al lang aan hem getrokken, ook door andere topclubs trouwens. Ik ben blij dat onze wegen nu eindelijk bij elkaar komen.”

Na vijf wedstrijden in Oranje

Maduro doorliep als jonge voetballer de opleiding bij Ajax. Hij debuteerde in 2005 onder trainer Ronald Koeman in Ajax 1, in de Uefa Cupwedstrijd tegen Auxerre. Hij was net 20 jaar geworden. Na vijf wedstrijden werd hij al door toenmalig bondscoach Marco van Basten geselecteerd voor Oranje. Maduro, geboren in Almere – Curaçaose moeder, Arubaanse vader – was vroegrijp. Hij was een middenvelder, en niet de snelste. Hij moest sneller denken dan de anderen om het verschil te kunnen maken.

Zelf zei hij daarover: “Mijn grootste kracht was het lezen van een wedstrijd. Het eerste dat ik me afvroeg als de bal rolde was: hoe staat de tegenstander? Binnen een minuut had ik het tactisch plan van de tegenstander door en begon ik met coachen.”

Na Ajax speelde hij onder meer in Spanje, bij Valencia en Sevilla. Het gaf hem een andere kijk op het spel, op de beleving en op de intensiteit waarmee wordt gevoetbald. Bij ESPN ging hij na zijn carrière aan de slag als analist. Het grote publiek leerde Maduro kennen zoals hij is: evenwichtig, serieus, uitgesproken. Hij gaf zijn ongezouten maar goed beargumenteerde mening. “Ik ben niet bang om te zeggen wat ik vind, anders moet ik er niet gaan zitten. Er wordt veel over tactiek gepraat tegenwoordig, maar niet iedereen ziet ook de oplossing. Iedere analyse die ik geef kan ik onderbouwen.”

Onetrickpony

Ook Ajax nam hij in zijn rol als analist geregeld onder de loep. Zo noemde hij het elftal van trainer Alfred Schreuder vorig seizoen een onetrickpony: de ploeg verspeelde in zijn ogen kostbare punten door altijd maar te blijven aanvallen. In Voetbal International legde hij uit: “Als ik tachtig minuten heb aangevallen en we staan 1-0 voor, dan zakken we gewoon in om de zege over de streep te trekken. Dat is niet vies. Verdedigen hoort ook bij voetbal.”

Dat zijn de ‘Spaanse lessen’ die hij als trainer in de praktijk wil brengen. Maar Maduro – hij moet het hoogste trainersdiploma, Uefa Pro, nog halen – is niet van plan om zijn teams afbraakvoetbal te laten spelen. De mensen op de tribune moet je wel iets bieden. Hij is geen man van systemen, denkt niet in dogma’s. Maduro wil aanvallend spelen met een realistische inslag. Als hij niet de goede vleugelspelers heeft, stelt hij ze ook niet op. “En ik kijk altijd naar de tegenstander. Ik wil onvoorspelbaar blijven. Zodat het moeilijk wordt mijn teams te analyseren. En zelfs tijdens de wedstrijd moeten mijn elftallen kunnen variëren en veranderen.”

Steijn is bij Ajax uiteraard de baas, de eindverantwoordelijke. Maar Maduro hoopt en weet dat hij dezelfde ruimte gaat krijgen als bij Almere City, waar Pastoor hem soms een week de trainingen liet doen, en hem overal bij betrok. “Die wisselwerking was goed,” zegt Post. “Langs de lijn, tijdens wedstrijden, was Pastoor in charge. Maar daarbuiten drukte Maduro zijn stempel. Op een goede manier, rustig, niet schreeuwend of gefrustreerd als dingen niet meteen lukten. Hij nam spelers dan liever apart. En hij verduidelijkte alles met beelden. Trainingen werden opgenomen, na de lunch keken we vaak al situaties terug. Maduro is een moderne trainer, gedreven, hij is nog jong en heeft feeling met de nieuwe generatie. We gaan hem missen, ik ga hem missen, want hij is bovenal een prettig mens.”

Select groepje van start Ajax is de voorbereiding op het seizoen donderdag begonnen met een kleine groep spelers. Alle (jeugd)internationals ontbreken nog. De eerste oefenwedstrijd van Ajax is op 18 juli tegen Shakhtar Donetsk; naar een locatie (amateurclub) wordt gezocht. Tijdens die wedstrijd zal Ajax geen beroep kunnen doen op Youri Baas: vrijdag werd bekend dat de 20-jarige linksback dit seizoen wordt verhuurd aan NEC. Op 22 juli speelt Ajax in Brussel tegen Anderlecht en daarna (vanaf 24 juli) belegt de selectie van de nieuwe trainer Maurice Steijn een trainingskamp van een kleine week in het Duitse Herzogenaurach. Daar wordt ook een oefenwedstrijd gespeeld tegen Augsburg.

