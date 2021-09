Welke keuzes gaat Erik ten Hag maken in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting?

Ryan Gravenberch in actie tijdens de Eredivisiewedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Woensdag begint het Europese avontuur in Lissabon, met een wedstrijd tegen Sporting, de kampioen van Portugal. Zaterdagavond in Zwolle, in een weinig inspirerende omgeving, was het miljardenbal nog ver weg. Ajax slofte tegen het nog puntloze PEC over het veld, zonder overigens de enige opdracht uit het oog te verliezen: winnen. Het werd 0-2, Sébastien Haller maakte beide goals.

“Het is belangrijk voor een spits om in de aanloop naar grote wedstrijden te scoren,” zei Haller na de wedstrijd. Hij zit goed in zijn vel. Vorige week loodste hij zijn land Ivoorkust met twee doelpunten ook al langs Kameroen (2-1). De lange en sterke aanvaller is bij de achterban niet onomstreden, maar de man die het voor het zeggen heeft, stelt veel vertrouwen in Haller. Ten Hag: “Sinds zijn komst naar Ajax, in januari, scoort hij en is hij belangrijk met assists. Zijn statistieken zijn fenomenaal.”

Haller maakte in Zwolle zijn derde en vierde van het seizoen: een intikker en een kopbal. Voor de derde keer tekende hij voor de openingstreffer. Het is niet waarschijnlijk dat de trainer de Frans-Ivoriaanse centrumspits zal passeren in de Champions League. Ten Hag noemde Haller eerder al de ‘missing link’ in zijn ploeg.

Overwinteren

Ajax telde 22 miljoen euro voor de doelpuntenmaker neer. Nadien werden ook vleugelaanvallers Steven Berghuis en Mohamed Daramy nog aangetrokken. Van de spelers die eind vorig seizoen het basiselftal vormden, werd niemand verkocht. Ten Hag heeft dus veel te kiezen, de concurrentie is enorm. Hij ziet er geen nadeel in. Zijn motto: van goede voetballers kun je er nooit genoeg hebben. Een brede selectie moet de doorslag geven in een poule met Borussia Dortmund, Besiktas en Sporting. Alles staat in het teken van overwinteren in de Champions League.

Vooralsnog ziet het er naar uit dat Ajax in Portugal drie spelers moet missen vanwege een blessure: Remko Pasveer zal doelman Maarten Stekelenburg vervangen. Berghuis is vermoedelijk schaduwspits door het ontbreken van Davy Klaassen en Mohammed Kudus. Berghuis deed het op die positie niet onaardig tegen PEC. Hij drukte een stevig stempel op het eerste doelpunt van Haller, en ook bij de 0-2 (uit een corner) was hij de aangever.

Ten Hag gaf Berghuis de credits voor zijn verdienstelijke spel, en tegelijk oordeelde hij hard over het optreden van Antony en Daley Blind. Over de Braziliaan voor de camera van ESPN: “Misschien was hij in het vliegtuig terug uit Brazilië vergeten hoe hij moet spelen bij Ajax. Dan heb ik het over positie kiezen en omschakelen. En terwijl hij al geel had, zette hij nog een onnodige tackle in. Dat speelde allemaal mee om hem na één helft te wisselen.”

Blinds optreden was vooral ongelukkig. Is hij normaal aan de bal de speler met de inventieve oplossingen en de dwingende passing, tegen PEC creëerde hij in de opbouw soms juist de problemen. Blind is dit seizoen nog niet in staat de regie te pakken. Ook in het Nederlands elftal opereerde hij voor zijn doen bleekjes. Bondscoach Louis van Gaal peinsde er echter niet over om hem uit het elftal te laten. “Ik vind hem een van de beste spelers van Oranje.”

Ten Hag denkt er eender over. “Daley heeft voor zijn doen veel balverlies. Het moet beter, dat weet hij zelf ook. Hij ziet passes die een ander absoluut niet ziet, maar hij moet de risico’s beter afwegen.” Maar of het spel van Blind hem zorgen baart? “Nee, dat zeker niet.”

Met de rentree van de Argentijnen Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico – zij waren te laat terug van interlands en misten het duel met PEC – zou Ten Hag tegen Sporting een opstelling kunnen maken zonder Blind, maar die kans is vrijwel nul. Het is linksback Tagliafico die moet vrezen voor zijn plek. Antony mag zich in Lissabon waarschijnlijk revancheren voor zijn slechte beurt in Zwolle. Dat betekent dat Ten Hag woensdag spelers als Tagliafico, David Neres, Devyne Rensch, Mohamed Daramy en Perr Schuurs achter de hand heeft. “We hebben dit seizoen veel spelers nodig, ze moeten het samen maar uitvechten.”