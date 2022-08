Welke kant hij ook koos, Salah stuitte op twee gifkikkers uit de eredivisie

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Lisandro Martínez

Er was één moment dat alles zei over de wedstrijd Manchester United-Liverpool. Mo Salah moest een beetje lachen nadat hij voor de zoveelste keer was afgebluft door Malacia. Als hij naar binnen schoof en Malacia een paar seconden kwijt was, stuitte Mo op Martínez, de tweede gifkikker van dienst. Die zette een keer druk op 20 meter van het doel van Liverpool. Dat kenden ze nog niet in de Premier League. Salah lijkt me wel een gast die op zeker moment aan Malacia heeft gevraagd of hij een beetje kon dimmen. Milner dimde zeker niet toen hij Virgil van Dijk op een scheldpartij trakteerde na het doelpunt van Sancho. Milner zelf viel om door diens schijnbeweging en zag hoe Van Dijk stokstijf wortel schoot, handjes op de rug. Uitstappen was geen optie. Gelaten liet Virgil Milners woede over zich heenkomen.