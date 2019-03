Welke club kan Ajax loten in de Champions League?

Juventus

In de Italiaanse competitie is Juventus al jaren ongenaakbaar. Sinds 2012 won de club uit Turijn elke landstitel en ook dit seizoen is het verschil enorm: de voorsprong op Napoli bedraagt 18 punten.



In de Champions League wonnen de Italianen hun poule met Manchester United in hun kielzog. Valencia en Young Boys werden uitgeschakeld. De achtste finale tegen Atlético Madrid werd een spektakelstuk. Cristiano Ronaldo zette met een hattrick de achterstand uit het eerste duel (2-0) hoogstpersoonlijk recht.



Gevaarlijkste spelers: Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala.



Liverpool F.C.

De club van Nederlanders Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk. Liverpool doet het uitstekend in de competitie en staat op een punt van koploper Manchester City.



In de Champions League werd Liverpool ingedeeld in een lastige poule. Zo lastig zelfs dat de drie uitwedstrijden bij Napoli, Roder Ster Belgrado en Paris Saint-Germain werden verloren. In de achtste finale kopte Van Dijk zijn club hoogstpersoonlijk verder tegen alweer een moeilijke opponent, Bayern München.



Gevaarlijkste spelers: Mo Salah, Sadio Mané.



Manchester City

De andere club die nog kans maakt op de Engelse titel. Pep Guardiola heeft zijn ploeg flink op de rails, de laatste nederlaag dateert van eind december tegen Leicester City. Sindsdien gaat het voor de wind in de havenstad.



In tegenstelling tot concurrent Liverpool heeft City niet te klagen over de loting in de Champions League. Als tegenstanders trof het Hoffenheim 1899, Olympique Lyon, Shakhtar Donetsk en in de kwartfinale het gehavende Schalke 04.



Gevaarlijkste spelers: Raheem Sterling, Sergio Aguero.