Wel een seizoenkaart, geen smartphone: kan Riky (85) nog naar Ajax?

Riky Prins (r) is al twintig jaar seizoenkaarthouder bij Ajax. Beeld Privecollectie

Haar geriater had haar stomverbaasd aangekeken toen Riky Prins (85) vertelde dat ze vrijwel iedere thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena zit. “Hij vroeg of dat niet eng of gevaarlijk was, maar dat is het helemaal niet,” vertelt de Amsterdamse. “Als ik met de metro naar het stadion ga, staan er altijd jonge mensen voor me op zodat ik kan zitten.”

Het bezoeken van Ajaxwedstrijden is een belangrijk deel van haar leven. Vroeger fietste Prins na haar werk – ze was wijkverpleegkundige in Oost – naar De Meer. Nu heeft ze alweer twintig jaar een vaste plek in de Arena. Als seizoenkaarthouder hoefde ze voorheen alleen haar pasje te laten zien en dan kon ze doorlopen, maar dat is nu anders.

QR-code in app

Ajax besloot deze zomer de fysieke seizoenkaart te vervangen voor een QR-code in een app (zie kader). Het besluit stuitte op verzet onder supporters. Niet alleen vanwege zorgen over de veiligheid van data die in de app worden opgeslagen, maar ook vanwege de emotionele waarde die zo’n kaart voor supporters heeft. ‘Álle voetbalsupporters bewaren hun seizoenkaarten en koesteren hun collectie. Uitzonderingen bestaan niet,’ schreef Menno Pot deze week in zijn Braniecolumn.

Prins’ bezwaren zijn vooral praktisch van aard, want komt zij de Arena nog wel binnen? Met haar telefoon, een oude Nokia, kan ze geen QR-code scannen, laat staan een app downloaden.

Protest

De afgelopen weken heeft de Amsterdamse zes keer met Ajax gebeld om naar een oplossing te zoeken, maar daar werd ze niet veel wijzer van. “Het zijn lieve mensen, iedereen prijst me dat ik zo’n trouwe supporter ben, maar een eenduidig antwoord op mijn vraag hadden ze niet.”

Ajax heeft inmiddels bekendgemaakt dat de fysieke seizoenkaart vanaf volgend seizoen waarschijnlijk weer beschikbaar is. “Een goede stap,” vindt Prins. Alleen heeft ze daar dit seizoen nog weinig aan. En om nou speciaal voor Ajax een smartphone te kopen, dat ziet ze niet zitten.

Om de kwestie nogmaals onder de aandacht te brengen van Ajax nam ze contact op met Bob Scheper, die in een ingezonden brief in Het Parool zijn ongenoegen uitte over het besluit van Ajax. Samen kijken ze hoe ze alsnog aandacht kunnen vragen voor hun bezwaren.

Prins had weinig zin om thuis op verdere berichtgeving te wachten. Na anderhalf jaar gedwongen voor de televisie naar Ajax te hebben gekeken, toog ze afgelopen zondag ‘gewoon’ naar de Arena. Prins: “Mijn oudste zoon had een kopie gemaakt van mijn kaart en mijn vaccinatiepapieren en hoewel dat niet de bedoeling is, werd het gelukkig wel geaccepteerd. Hopelijk lukt het om zo iedere wedstrijd binnen te komen.”

Prachtig voetbal

Ondanks de strubbelingen over haar seizoenkaart overheerst na de wedstrijd vooral de blijdschap dat ze weer in het stadion aanwezig mocht zijn. “Sommige mensen zeggen dat je het op tv veel beter ziet, maar dat bestrijd ik. Als Ajax het niet gaat redden, heb je dat in het stadion veel eerder door. En op tv hoor je de hele tijd commentatoren. In het stadion vorm je je eigen mening.”

Op de vraag wat haar mening dan is over de 5-0 overwinning op Vitesse, hoeft ze geen seconde na te denken. “Ze hebben práchtig gespeeld. Die Braziliaanse jongen, Antony, och och, echt een juweel is dat. Ik vertrouw het met die Eindhovenaren nog niet helemaal, maar wat Ajax betreft gaat het dit seizoen helemaal goedkomen.”

En wat betreft haar seizoenkaart? “Het is een hoop gedoe en ik vind het niet fijn dat ik afhankelijk ben van mijn zoon die alles moet regelen en printen, maar ik wil ook niet te veel zeuren over de club. Aan het begin van de pandemie heeft Ajax mij twee keer gebeld om te vragen hoe het met mij was. Dat vond ik zó attent, dat ben ik niet vergeten.”

Reactie Ajax Perschef Miel Brinkhuis wijst in een reactie op de geldende RIVM-maatregelen. “Ajax mag vooralsnog tweederde van de capaciteit toelaten bij wedstrijden. Mits de RIVM-richtlijnen worden gevolgd, zoals ook het kunnen tonen van een geldige QR-code in de CoronaCheck-app. Dus los van de kaarten in de Ajax-app moet iedere bezoeker sowieso een aantal digitale stappen doorlopen om bij een event, zoals een voetbalwedstrijd, aanwezig te zijn.” Er is bij de club ‘een klein aantal' seizoenkaarthouders bekend dat geen smartphone heeft. De groep is volgens Ajax op de hoogte gebracht van een alternatieve manier om toegang te krijgen tot het stadion.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: