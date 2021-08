Weinig besmettingen in stadion waar niet iedereen bleef zitten

AMSTERDAM, 07-08-2021, JohanCruyff Arena, Dutch Football Preseason 2021 / 2021 JohanCruyff schaal between Ajax and PSV. Ajax fans Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Dat blijkt uit een analyse van de GGD’s in die steden op verzoek van de NOS.

“Dit is relatief weinig en bovendien te verwachten,” zegt een woordvoerder. Zo zijn aan de wedstrijd Ajax - Leeds (4-0) met 25.000 bezoekers 22 nieuwe besmettingen te linken. Andere wedstrijden in de Johan Cruijff Arena en in De Kuip hebben ‘slechts enkele nieuwe besmettingen’ opgeleverd. Hierbij plaatst de GGD de kanttekening dat mogelijk niet iedereen zich meldt of weet waar de besmetting is opgelopen.

Voetbalfans lijken dus nog geen besmettingshaarden te hebben veroorzaakt, ondanks videobeelden waarop te zien was dat de supporters niet allemaal op hun vaste zitplaats bleven zitten. Ook waren de supporters niet in alle gevallen goed verspreid over het stadion. Dat was gedaan om ‘de beleving van de supporters’ te verbeteren, zei Feyenoord.

Demissionair-minister De Jonge van Volksgezondheid ziet de vaste zitplaats-regel (“placering”) anders. Hij heeft voetbalbond KNVB vandaag een ‘duidelijke waarschuwing’ gegeven. “Het moet het komende weekend beter dan het de afgelopen weekenden ging,” zegt hij over volle vakken in stadions en springende fans. “Als mensen niet gewoon blijven zitten en de stadions niet voor maximaal twee derde zijn gevuld, kan dat reden zijn om de maatregelen weer aan te scherpen.”