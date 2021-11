‘Weergaloze’ spits en topkeepers helpen Ajax aan groepswinst in Champions League

Sébastien Haller begon tegen Besiktas op de bank en bekroonde zijn invalbeurt met twee doelpunten. Beeld Gerrit van Keulen/ANP

Succesvolle voetbalteams beschikken over een topkeeper en een topspits. Het is een uitspraak van Erik ten Hag. Hij ging er woensdagavond, na de vijfde Europese zege op rij, iets dieper op in. “Voetbal is een spel van doelpunten. Wie extreem goed is in het maken of juist het voorkomen van goals, geeft zoveel extra’s aan een elftal.”

Dat is natuurlijk een open deur, maar Ten Hag wijst ook op de diepere betekenis. “Een goede keeper en een goede spits zorgen voor rust en vertrouwen. Ik heb het genoegen gehad om twee jaar bij Bayern München te mogen werken en heb daar elke wedstrijd op de tribune gezeten. In élke wedstrijd pakte doelman Manuel Neuer een onmogelijke bal. Dat is voor een ploeg die zo aanvallend speelt enorm belangrijk. Dat je naar voren durft te gaan, omdat je weet: als het een keer misgaat, staat Neuer er toch wel.”

Intelligentie

Voor een spits geldt eigenlijk hetzelfde. Niets is moeilijker in voetbal dan een doelpunt maken. Wie die kunst verstaat, is goud waard voor een team. Haller deed het woensdagavond in Istanboel wéér voor Ajax. Twee keer zelfs – en bijna drie keer, maar die laatste goal werd afgekeurd vanwege buitenspel van David Neres. Het waren misschien niet de spectaculairste treffers, maar je moet er maar staan, je moet het maar doen.

Spelintelligentie. Daar begint het mee, zegt Ten Hag. “En daarbij komen kwaliteit en mentaliteit. Haller is mentaal ijzersterk. Hij kan goed omgaan met stress. En met teleurstelling. Vandaag begon hij op de bank. Dat vindt hij niet leuk, maar dan valt hij op deze manier in. Weergaloos.”

No problem

Na vijf duels kent de Champions League twee topscorers met negen doelpunten: Robert Lewandowski van Bayern München en Sébastien Haller van Ajax. Let wel, het zijn pas de eerste vijf duels van Haller (27) op dit niveau.

Ten Hag gaf Haller aanvankelijk rust tegen Besiktas. Dusan Tadic stond in de punt van de aanval en Mohamed Daramy maakte na een aantal invalbeurten zijn basisdebuut als linksbuiten. Ook Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico, David Neres en Davy Klaassen mochten weer eens aan de aftrap verschijnen. Haller had begrip voor zijn reservebeurt, zei hij naderhand. “Ik snap dat de hele selectie moet groeien, niet alleen elf spelers, en dat ook anderen in vorm moeten raken. No problem.”

Haller is niet gek te krijgen. Je ziet hem ook vrijwel nooit gefrustreerd reageren op tegenstanders die hem hard raken, of op scheidsrechters die misschien een verkeerde beslissing nemen. Hij is volledig op zichzelf gericht. Messcherp als het moet, relativerend als het kan. Tegen de verslaggever van RTL7, die hem na zijn geweldige invalbeurt vraagt naar zijn strijd met Lewandowski: “Lastig. Die blijft ook maar scoren, hè?”

Terugkijken is zinloos, maar wat nu als Ajax de Frans-Ivoriaanse spits vorig seizoen niet was vergeten in te schrijven voor de Europa League – had de ploeg dan wel gewonnen van AS Roma in de kwartfinales? En hoe ver had Ajax kunnen reiken als ook Andre Onana in die fase van de competitie inzetbaar was geweest? Toen het erop aankwam, had Ajax geen afmaker en zakte derde doelman Kjell Scherpen door het ijs.

Rentree Onana

Onana maakte woensdagavond zijn rentree bij Ajax, na een dopingschorsing die hem sinds 31 januari (AZ uit) aan de kant hield. De Kameroener mocht vanaf 4 november alweer spelen, maar Ten Hag zag geen reden om de excellerende Remko Pasveer te passeren. Zoals Ten Hag ook geen reden ziet om Onana buiten de schijnwerpers te houden, omdat hij zijn contract niet wil verlengen, terwijl hij de club toch behoorlijk wat schade heeft berokkend en veel supporters hem het liefst op de tribune zien wegkwijnen.

Ten Hag weet ook: een topkeeper kan het verschil maken, al zit Onana nog niet op het niveau van voor zijn schorsing. “Al met al voldoende,” vond Ten Hag het optreden van de Kameroener in Istanboel. Hij werd na 22 minuten gepasseerd door een penalty van Rachid Ghezzal. Besiktas kreeg de strafschop voor een handsbal van Noussair Mazraoui, die ook bij Borussia Dortmund uit op ongelukkige wijze een penalty had veroorzaakt. Ajax speelde sowieso een belabberde eerste helft. Alle wijzigingen in het elftal werkten onsamenhangend en weifelend voetbal in de hand.

Het is een bevestiging voor Ten Hag dat hij doorgaans de juiste keuzes maakt. Ook Pasveer is zijn plaats onder de lat bij Ajax dus niet zomaar kwijt. “Remko heeft zich aangepast na een moeizaam begin. De laatste weken heeft hij zich in mijn ogen ontpopt tot de beste Nederlandse keeper.” Een keeper ook die bijna elke week wel een onmogelijke bal pakt.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: