Wéér was Álvarez de beste man bij Ajax

Een 9 voor Edson Álvarez

Ja, maar hij is wel beter geworden, zeggen mensen die hun eerdere negatieve oordelen over Álvarez moeten goedpraten. “Vroeger speelde hij alles breed.” Weten wij veel wat zijn opdrachten waren. “Alles inleveren bij Blind,” kan Ten Hags voornaamste stalorder zijn geweest. In elk geval was hij weer de beste man bij Ajax en is er geen analist meer die om zijn klasse en invloed op het team heen kan. Alles wat Utrecht vooruit speelde was voor Edson, elke afvallende bal had hij. Scherpe passes in de diepte kwamen meestal aan.

Wat moet de KNVB intussen met FC Utrecht? Je kunt daar als geblesseerde tegenstander maar het beste op de middenstip gaan liggen, te ver voor het tuig om zijn pisbekers heen te keilen. Apengeluiden hoor je er niet, schelden doet het minste pijn in die bermudadriehoek rond de middenlijn.