Weer vierde plek voor Verstappen

Het was de vierde keer dit jaar dat de coureurs van Mercedes de eerste twee posities veroverden. Bottas nam door zijn overwinning de leiding in het kampioenschap weer over van Hamilton. Het verschil tussen de teamgenoten is 1 punt.



Verstappen heeft dit seizoen patent op de vierde plek, want ook in Bahrein en China behaalde hij die klassering. Het was ook de positie waarop hij de race in Bakoe van start ging. De eerste ronde in de race viel hem nog niet mee, want hij zag Sergio Pérez in de roze Racing Point voorbijkomen. Het duurde tot de zesde ronde eer de Limburger de Mexicaan weer inhaalde.



Leclerc

Maar de vierde plek was in de beginfase van de race allerminst veilig, want Charles Leclerc had de gang er goed in. De Monegask was in zijn Ferrari vanaf de achtste startplek opgerukt en passeerde Verstappen. De jongeling kwam zelfs aan de leiding toen ook Bottas, Hamilton en Vettel hun pitstop maakten. De onstuimige Leclerc bleef echter iets te lang doorrijden op zijn eerste set banden en verloor uiteindelijk zo veel terrein, dat hij na zijn pitstop weer achter Verstappen belandde.



Op medium banden had Verstappen veel snelheid en tot drie keer toe zette hij de snelste ronde neer. Hij liep in op Vettel, maar kwam niet dicht genoeg achter de Duitser om een inhaalpoging te wagen. De vierde plaats was niettemin zijn beste ooit in Bakoe. Vorig jaar crashte hij er met zijn toenmalige teamgenoot Daniel Ricciardo, het jaar daarvoor viel de motor van zijn auto uit en in 2016 werd hij achtste.