Wéér goud voor Harrie Lavreysen: ‘Snap dat iedereen het saai vindt, maar ik ga niet verliezen’

Harrie Lavreysen is in de finale tegen Nicholas Paul een klasse apart. Beeld ANP

In een Excel-sheetje houdt Harrie Lavreysen deze week een logboek bij in Glasgow, om zo een blauwdruk te maken voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Veel uit frustratie opgetekende krabbeltjes staan er nog niet in. Voor de zesde keer stond de Nederlandse baansprinter maandagavond in de WK-finale op de sprint. Zijn eerste eindstrijd in 2017 verloor hij, sindsdien kreeg niemand hem meer klein.

Als beul van Jeffrey Hoogland kende hij al eerder in het toernooi geen genade. Nicholas Paul maakte indruk in Schotland en zijn zege op Lavreysen over slechts twee heats in de Nations Cup in Cali was vorig jaar juli groot wielernieuws. Maar de 25-jarige sprinter uit Trinidad en Tobago had in de finale in Glasgow weinig in te brengen.

Met de vuist kloppend op zijn borst pompte Paul zichzelf nog theatraal op voor de start van zijn eerste WK-finale, maar op ervaring liet Lavreysen de in het rood gestoken spurter in de eerste heat zwemmen op kop. Eén versnelling en Lavreysen pareerde. Van boven in de baan liet hij zich ‘vallen’, om Paul vlak voor de streep genadeloos te passeren in de eerste heat. “Zag er heel mooi uit, maar ik moest alle zeilen bijzetten, hoor.”

Kus van vriendin

In de tweede heat won hij een uur later van kop af. Van opvangen was amper sprake. Paul haalde het voorwiel van Lavreysen niet eens, waarna de Nederlander een kus van zijn vriendin ging halen en een ererondje reed met het rood-wit-blauw. “Het is niet dat ik kan gaan spelen, ik mag absoluut geen fouten maken. Maar ik rijd hier zo heerlijk rond, met het besef dat ik die titel haal als ik niks fout doe,” concludeerde Lavreysen met een grote glimlach na zijn vijfde opeenvolgende wereldtitel, de dertiende in totaal.

“De rest weet al vijf jaar waar ze op moeten jagen, ik mag niet verslappen. Ik denk dat het middenterrein een heel stuk harder had gejuicht als Paul de finale had gewonnen. Zou ik ook doen. Als iemand altijd wint, is er niks aan. Hartstikke saai. Ik ga natuurlijk niet verliezen, maar ik kan me het wel voorstellen. Iedereen jaagt op mij, hoopt een keer een verandering te zien.”

Volgend jaar bij de Spelen in Parijs misschien, want in Glasgow blijft Lavreysen heersen. De Brabander blijft individueel onaantastbaar. Het goud op de teamsprint was vrijdagavond groter nieuws. Die plak was het Nederlandse trio immers een jaartje kwijt, na een lange machtsperiode, vanwege de rugklachten van Roy van den Berg vorig jaar bij het WK in Frankrijk. De Australiërs werden vrijdag weer zoals vanouds naar zilver verwezen, maar dat was nipt. Vooral omdat Jeffrey Hoogland in de slotronde niet helemaal op zijn gebruikelijke niveau presteerde.

Harrie Lavreysen viert zijn wereldtitel. Beeld ANP

Het goud verbloemde dat toen nog, maar na de vroege eliminatie van Hoogland in het sprinttoernooi wist iedereen wel dat zijn niet al te florissante ronde geen toeval was, na een zomer tobben met heup- en rugproblemen.

Zelf gaat Lavreysen een jaar voor de volgende Spelen als de brandweer. Databureau Gracenote ziet hem als de grote gouddelver voor Nederland, in Parijs, met drie keer goud: op de teamsprint, keirin en de sprint. “Ik begrijp de logica wel”, vertelde hij laatst al. “Ik zou als bookmaker hetzelfde voorspellen.” In Glasgow staat hij al op twee uit twee. Woensdagavond kan hij er op de keirin drie van maken. “Nog twee dagen knallen, daar ga ik voor.”