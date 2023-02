Weer geen winst tegen concurrent, maar bij Feyenoord overheerst na gelijkspel tegen PSV toch tevredenheid

Alireza Jahanbakhsh maakte als invaller de 1-2 en de 2-2. Beeld Pro Shots/Kay Int Veen

De herstart van de competitie in 2023 zorgt in en rond de Kuip voor gemengde gevoelens. Zes wedstrijden speelde de ploeg van Arne Slot in competitieverband dit kalenderjaar, er werd niet eenmaal verloren maar ook slechts tweemaal gewonnen. De afgelopen weken lieten de Rotterdammers de kans liggen om Ajax, FC Twente en ook PSV in onderlinge confrontaties een rechtse directe te geven. Maar de 2-2 tegen PSV leverde door twee de late treffers van Alireza Jahanbakhsh bepaald geen chagrijn op.

PSV blijft op vier punten achterstand, terwijl er in de Kuip lang werd gevreesd dat de Eindhovenaren de voorsprong die de Rotterdammers hebben opgebouwd zouden verkleinen. Slot toonde zich dan ook niet geheel ontevreden, zeker gezien de absentie van Gernot Trauner, Sebastian Szymanski, Justin Bijlow en Quilinschy Hartman.

“Ook met de afwezigheid van basisspelers hebben de supporters weer gewoon dezelfde wedstrijd gezien als die ze normaal voorgeschoteld krijgen,” zegt Slot. “Waar we straks zullen eindigen, daar is iedereen druk mee. Maar wij kijken zelf naar de manier waarop we de mensen honderd minuten hebben vermaakt, hoe we weer alles hebben gegeven.”

Invallers maken verschil

Na afloop struikelden ze in het Eindhovense kamp bijna over elkaar om te vertellen dat ze in elk geval niet hadden verloren in de Kuip. Trainer Ruud van Nistelrooy en debutant Patrick van Aanholt bijvoorbeeld. Dat moet voor de Rotterdammers, die pas diep in blessuretijd een puntje wist veilig te stellen, als een compliment aanvoelen.

“We hebben echt een goede ploeg,” zegt Alireza Jahanbakhsh. “We moeten gewoon doorgaan. Of we te veel punten hebben verspeeld? Mijn gevoel is dat we tegen FC Utrecht, Ajax en FC Twente genoeg kansen hebben gecreëerd om te winnen. We staan al een tijdje bovenaan, we zullen zien waar dit eindigt.”

Diezelfde Jahanbakhsh maakte als invaller het verschil, net als de eveneens ingevallen Idrissi. Twee keer fungeerde Idrissi als aangever op Jahanbakhsh, die tweemaal de afronding verzorgde. Eerst koppend, daarna van afstand via de binnenkant van de paal.

Negen minuten blessuretijd

In het kamp van de bezoekers was er onvrede over de negen minuten blessuretijd die Danny Makkelie toekende. Slot sprak in de pauze uitgebreid met de scheidsrechter. “Ik vroeg hem om waar mogelijk het tempo in de wedstrijd te houden,” zegt Slot. “En die negen minuten extra tijd? Volgens mij kon dat wel. Maar ik zeg er meteen bij dat ik als ik Ruud van Nistelrooy was geweest daar waarschijnlijk anders over had gedacht. We pakken nu een punt.”

“Tegen Ajax ook en toen hadden we meer verdiend. Tegen FC Twente ook, maar daar hadden we om een andere reden meer verdiend,” zegt Slot, doelend op een niet gegeven penalty. “Vandaag hadden we ook recht op meer, maar als als je zo laat de 2-2 maakt, moet je tevreden zijn.”

Dat Ajax en FC Twente dit weekend dichterbij zijn gekropen, wordt vooralsnog niet als een overkomelijk probleem gezien bij Feyenoord. Nog veertien wedstrijden tot de eindstreep.