Wedstrijd stilgelegd nadat supporter ‘Zwarte Piet’ naar speler roept

Het stadion van FC Emmen. Beeld Google Streetview

Bossman sprong daarna met een aantal andere spelers de tribune op om op zoek te gaan naar de supporter. “Daar ontstond wat duw- en trekwerk,” zegt bestuurslid Gerry Hoff van VV Emmen. “De jongens waren boos, en terecht. Ze wilden weten wie dat geroepen had.”

De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd stil te leggen. De teams zochten de kleedkamers op.De man die Zwarte Piet riep meldde zich vervolgens bij het bestuur. “Hij bood zijn excuses aan en heeft er enorm spijt van,” zegt Hoff. “Maar we hebben hem wel van het sportpark verwijderd. Daarna hebben wij aan de spelers en het bestuur van JOS onze excuses gemaakt. Dit mag absoluut niet.”

Het incident vond plaats op de dag dat bij alle wedstrijden een minuut stilte werd gehouden, als signaal tegen racisme. JOS-trainer Cor ten Bosch is geschrokken van het incident. “Dan houd je net een minuut stilte tegen racisme, verpest zo’n koekenbakker het meteen."

Volgens Ten Bosch raakte de opmerking bij veel van zijn spelers een gevoelige snaar. “Later in de kleedkamer zag ik ook duidelijk de emoties bij de jongens. Dat doet je toch wat. Het is een heel vervelende situatie.” Uiteindelijk is de wedstrijd wel uitgespeeld. Het duel eindigde in 1 - 1.