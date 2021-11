Wedstrijd Ajax amateurs gestaakt, OFC wint periode

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

De wedstrijd tussen Sparta Nijkerk en de amateurs van Ajax werd al na drie minuten tijdelijk gestaakt. Sparta Nijkerk-doelman Wouter Beukers kwam na een duel vervelend op zijn nek terecht en bleef roerloos liggen. De scheidsrechter besloot onmiddellijk de wedstrijd te staken en Beukers werd lange tijd op het veld behandeld. De keeper kon uiteindelijk zelf het veld verlaten en de schade bleek, na controle door ambulancepersoneel, mee te vallen. Na een half uur werd het duel hervat. De amateurs van Ajax wonnen de wedstrijd met 2-1. Romano de Jonge en een eigen doelpunt van Sparta Nijkerk zorgden voor de zege van de amateurs van Ajax, die op de twaalfde plaats staan in de zaterdag derde divisie. Het duel Sparta Nijkerk – Ajax was overigens slechts één van de vier wedstrijden die dit weekeinde doorging in de zaterdag derde divisie. De andere vijf duels werden vanwege coronabesmettingen afgelast.

OFC wint eerste periode

OFC heeft de eerste periode gewonnen in de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan was in Utrecht met 3-2 te sterk voor Hercules en is daardoor met nog een wedstrijd te gaan in de periode niet meer te achterhalen door de concurrentie. Genridge Prijor, Niels Butter en Niels Springer maakten in de eerste helft de doelpunten voor OFC, dat zeven punten voorsprong heeft op nummer twee UNA. De laatstgenoemde ploeg verloor met 4-1 van JOS Watergraafsmeer. Kevin Huijsman, Hanne Hagary, Malcolm Esajas en Nigel Hardenberg maakten de doelpunten voor de nummer zes van de ranglijst.

AFC heeft in de tweede divisie thuis overtuigend gewonnen van Spakenburg. Het werd op Sportpark Goed Genoeg, na een 3-0 voorsprong bij rust, 5-1. Splinter de Mooij en Thomas Verhaar maakten allebei twee doelpunten. Gevero Markiet maakte het vijfde doelpunt. AFC staat door de overwinning op de tweede plaats in de tweede divisie. De achterstand op koploper Katwijk is al tien punten, maar AFC heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

WV-HEDW heeft ook de zevende competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De koploper van de zaterdag eerste divisie A was met 3-0 te sterk voor nummer twee Monnickendam. Die stand stond al na de eerste helft op het scorebord. Jordy Dijkhuizen, Ashraf Azzouz en Jack van Moerkerk maakten de doelpunten. WV-HEDW speelde de hele tweede helft met tien man, want aanvaller Joost Heij kreeg vlak voor rust voor vermeend natrappen een rode kaart. De overwinning kwam echter niet meer in gevaar.

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax hebben door een 5-1 overwinning in de topper tegen PSV de koppositie gepakt en ook de eerste periodetitel gewonnen in de vrouweneredivisie. Al na twee minuten kwam Ajax op 1-0 door Marjolijn van den Bighelaar. Nadine Noorman en Chasity Grant zorgden nog voor rust voor de 3-0. Na een uur kreeg Anika Rodriguez van PSV haar tweede gele kaart en dus rood. Daarna maakte oud-PSV-speelster Romée Leuchter twee doelpunten voor Ajax. PSV scoorde tussen beide Ajax-doelpunten via verdediger Mandy van den Berg één keer en zo eindigde de wedstrijd in 5-1. Ajax is alleen koploper en heeft een punt meer dan Feyenoord en twee punten meer FC Twente. Ajax speelt volgend week zondag uit tegen Twente. Eerder dit seizoen werd thuis met 1-0 verloren van de club uit Enschede. De periodetitel betekent dat de voetbalsters van Ajax zich hebben geplaatst voor de Eredivisie Cup. De drie winnaars van de periodetitels spelen samen met de kampioen, in een knock-outsysteem, om deze prijs.

Handbal

De handbalsters van VOC hebben de topper tegen het voor dit weekeinde nog ongeslagen VZV met 31-23 gewonnen. In de eerste helft hielden de ploegen het in sporthal Elzenhagen spannend. VOC ging met een 13-12 voorsprong de rust in. In de tweede helft was VOC veel te sterk voor VZV en liep uit naar een verschil van dertien doelpunten: 28-15. Aan het einde van de wedstrijd nam VOC wat gas terug, maar de overwinning kwam niet meer gevaar. De ploeg van coach Rachel de Haze staat op de tweede plaats met twee punten minder dan koploper Venlo. Er was deze week ook slecht nieuws voor VOC. Opbouwspeelster Isa Ternede heeft deze week een kruisbandoperatie ondergaan en komt dit seizoen niet meer in actie.

Hockey

Het was een slecht weekeinde voor de Amsterdamse clubs in de mannenhoofdklasse. Pinoké verloor de topper tegen Kampong met 2-1. Niklas Wellen maakte het doelpunt voor Pinoké, dat door de nederlaag van de vierde naar de vijfde plaats is gezakt. Amsterdam ging thuis met 3-2 onderuit tegen Den Bosch. Valentin Verga en Mirco Pruyser maakten de doelpunten voor Amsterdam, dat op de zevende plaats staat. Hurley leek tegen HGC op weg naar het eerste punt deze competitie. De hekkensluiter stond tien minuten voor tijd op 2-2, maar verloor uiteindelijk toch met 3-2. Floris van Son en Borja Llorens maakten de doelpunten voor Hurley.

Pinoké en Hurley gelijk in derby

Geen winnaar bij de derby tussen de hockeysters van Pinoké en Hurley. Het werd in het Amsterdamse Bos 1-1. Kari Stam maakte uit een strafcorner de 1-0 voor Pinoké en Gitte Michels maakte eveneens uit een strafcorner de 1-1. De hockeysters van Amsterdam kwamen tegen Victoria met 1-0 achter. Door twee doelpunten van Fay van der Elst en een benutte strafcorner van Noor de Baat werd de wedstrijd alsnog met 3-1 gewonnen. Amsterdam staat op de tweede plaats in de vrouwenhoofdklasse. Pinoké staat op de vierde plaats en Hurley is zevende.