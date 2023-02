‘We weten nog niet of Heitinga een goede trainer is’

Niet te vroeg juichen, zegt Dick Sintenie, Ajaxverslaggever van Het Parool: “Onder Heitinga heeft Ajax nu twee wedstrijden tegen laagvliegers gewonnen, maar of hij een goede trainer is, moet echt nog blijken. De vraag is hoe Ajax zich in de grote wedstrijden gaat houden. Ajax heeft nog geen enkel Nederlands topduel gewonnen. Dat doen bijvoorbeeld Feyenoord en PSV veel beter.”

De hamvraag dan maar. Wordt Ajax onder leiding van interimtrainer Heitinga alsnog landskampioen?

Nee, zegt Sintenie. “Ik denk dat Ajax in deze fase, met duels tegen de relatieve kleintjes, een buffer hadden moeten opbouwen. Dat is niet gebeurd en daarom denk ik dat Ajax uiteindelijk net tekort gaat komen.”

Ajax Showtimeredacteur Jesse ter Haar en presentator Menno Pot zijn optimistischer. “Als het elftal gaat draaien, denk ik dat Ajax toch wel fors meer kwaliteit in huis heeft dan de concurrenten. Ik verwacht dat dat de doorslag gaat geven,” zegt Ter Haar. “De concurrenten verliezen ook veel punten.”

Alleen al het feit dat het weer geestdriftig besproken wordt, zegt iets over wat John Heitinga in zeer korte tijd bij Ajax heeft losgemaakt: het plezier is terug. Over een week bespreekt Branie de voortgang weer.

