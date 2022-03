‘We móeten kampioen worden’

Benficaspits Darwin Nunez kopt de bal in het doel voordat Andre Onana die kan wegstompen. Beeld AP

Een jaar geleden rond deze tijd won Ajax met speels gemak van ADO: het werd 5-0 in de Johan Cruijff Arena. Het gat met de achtervolgers PSV en AZ was toen al opgelopen naar elf punten. Niemand twijfelde nog aan de 35ste landstitel van de recordkampioen. De schaal werd uiteindelijk uitgereikt op 2 mei, na een 4-0 zege op Emmen – in een lege Arena. Er was champagne en een confettiregen daalde neer, maar de uitzinnige vreugde ontbrak.

Corona heeft Ajax in tal van opzichten pijn gedaan, maar vooral in financiële zin. De club zal aan het eind van dit boekjaar (30 juni) rode cijfers schrijven als er vóór die tijd niet een of meer grote transfers worden gedaan. Financieel directeur Susan Lenderink verwacht dat zowel het operationeel resultaat als de nettowinst aan het eind van het seizoen negatief zal zijn, alle revenuen uit de Champions League ten spijt. Ajax beleefde een uiterst lucratief seizoen op het hoogste Europese podium. Het leverde ruim 70 miljoen euro op, maar door een peperdure huishouding, inkomstenderving door corona en (tot dusver) tegenvallende transferopbrengsten is dat lang niet genoeg om de kosten te dekken.

Ajax heeft deelname aan de Champions League harder nodig dan ooit. Dat maakt de strijd om het kampioenschap precair. Ook de nummer twee van de eredivisie kan zich weliswaar kwalificeren voor het toernooi, maar dat moet dan via twee of drie voorronden gebeuren, met een reële kans op uitschakeling.

In de touwen

Alle kaarten liggen op dit moment op tafel in een open titelrace. Met nog acht duels te gaan voert Ajax de ranglijst aan met twee puntjes (en een veel beter doelsaldo) voorsprong op PSV. De koploper kreeg in Europa echter een rechtse directe te incasseren en hing de afgelopen dagen in de touwen: de kopbal van Darwin Nuñez van Benfica deed dinsdag zijn vernietigende werk, terwijl de grote concurrent in de titelstrijd donderdag juist vertrouwen tankte met een 4-0 zege op FC Kopenhagen, die goed is voor een plaats bij de laatste acht in de Conference League, het derde Europese bekertoernooi.

Is Ajax in staat in de beslissende fase van het seizoen de aanvallen op de koppositie te pareren? Zondag zal PSV in Eindhoven tegen laagvlieger Fortuna Sittard ongetwijfeld proberen met een grote score de druk op te voeren. Ajax wacht de immer beladen tweestrijd met Feyenoord in de Johan Cruijff Arena.

Het resterende programma is voor de nummers een en twee van de eredivisie ongeveer even zwaar. Ajax moet nog uit naar FC Groningen, waar de ploeg het altijd lastig heeft, maar PSV speelt op diezelfde dag (2 april) uit tegen het sterke FC Twente. En als Ajax op 8 mei op bezoek gaat bij AZ, ontvangt Feyenoord PSV in De Kuip. Bizar genoeg kruisen de titelkandidaten de degens tussendoor nog eenmaal: op 17 april in de bekerfinale.

Wisselvallig seizoen

De eerste tegenstander van Ajax in de laatste reeks tot de eindstreep is een onberekenbare: Feyenoord beleeft een wisselvallig seizoen en de selectie telt momenteel een aantal coronabesmettingen. De klassieker in De Kuip, half december, was het aanzien niet waard, maar Ajax keerde met een zakelijke 2-0 zege terug naar Amsterdam.

Na de winterstop werd het voetbal van Ajax frisser en overtuigender. Het team schoot uit de startblokken met uitoverwinningen tegen FC Utrecht en PSV. Naarmate de return tegen Benfica in de Champions League dichterbij kwam, werd het spel van de koploper echter brozer. Het ging mis tegen Go Ahead Eagles (2-1) en het ging op het nippertje goed tegen RKC en Cambuur (3-2). En daar kwam dus die Portugese opdoffer overheen.

Trainer Erik ten Hag kan zich vasthouden aan het veldspel van zijn ploeg tegen Benfica, maar hij zal niet gerust zijn op de geringe efficiëntie van zijn aanvallers. En op de wijze waarop Ajax de laatste weken corners en vrije trappen verdedigt. Sinds Andre Onana de positie van de geblesseerde keeper Remko Pasveer heeft overgenomen, is (een deel van) de defensieve organisatie weggevallen.

Fitte selectie

Toch maakt Ten Hag zich geen zorgen over de staat van zijn selectie, vertelde hij vrijdagmiddag tijdens een persbijeenkomst in de Arena. “We hebben een dreun gehad en die echoot nog wel even na. Maar een sportman moet terugvechten. We hebben onszelf bij elkaar geraapt en de teleurstelling achter ons gelaten. De blik is weer op de toekomst gericht. We moeten zorgen dat we volgend seizoen weer Champions League spelen.”

Ajax werkt met een fitte groep toe naar de klassieker. Ten Hag is blij met Feyenoord als tegenstander zo kort na de pijnlijke uitschakeling. “Het is een grote wedstrijd, daarin kunnen we de vieze smaak wegspoelen.” De kracht van het huidige Feyenoord is hem bekend. “Ik ken de spelprincipes van het team. Ze hebben nu wat personele problemen, ook door corona, maar wie er bij Feyenoord ook in het veld staan, de speelwijze heeft voor ons geen geheimen.”

Is de druk op de klassieker en de titelrace met PSV niet veel groter geworden door de uitschakeling in de Champions League? Ten Hag vindt van niet. “Ook als we Benfica hadden verslagen, was die druk groot geweest. We móeten kampioen worden.”

