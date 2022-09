‘We hebben het onszelf lastig gemaakt door twee keer niet van Tsjechië te winnen’

Andries Jonker tijdens een trainingssessie van het Nederlands vrouwenelftal. Beeld Olaf Kraak/ANP

Oranje en de WK-kwalificatie: dat was een paar jaar geleden ook al niet zo’n gelukkig huwelijk. Onder bondscoach Sarina Wiegman moesten achtereenvolgens Denemarken en Zwitserland opzijgezet worden in de play-offs om een WK-ticket te bemachtigen. Oranje haalde uiteindelijk – en laat dat een mentaal steuntje zijn voor vanavond – het maximale uit het toernooi met een plek in de finale in 2019. De EK-kwalificatie die daarna volgde, was wél subliem met dertig punten uit tien wedstrijden.

De Oranjevrouwen hebben zelf in de hand of de play-offsroute opnieuw afgelegd moet worden richting een WK. IJsland is koploper in de WK-kwalificatiegroep met twee punten meer. Alleen winst vanavond in Utrecht (20.45 uur) is genoeg om over dat land te wippen. Maar, het zou Oranje nooit mogen gebeuren om directe plaatsing uit handen te geven, gezien de concurrentie. IJsland is als nummer 14 van de wereldranglijst geen hoogvlieger. De rest van de groep – Tsjechië, Belarus en Cyprus – zijn al helemaal geen landen waar de Nederlandse voetbalsters wakker van zouden moeten liggen.

Maar de twee wedstrijden tegen Tsjechië – een stug, maar voetballend weinig imposant elftal – hebben de OranjeLeeuwinnen in deze toch enigszins benarde positie gebracht. Het debuut van de vorige bondscoach Mark Parsons liep vorig jaar uit op een teleurstellend gelijkspel tegen de Tsjechische vrouwen, met een laat doelpunt van topscorer aller tijden Vivianne Miedema (1-1).

IJsland

Drie maanden later ging het in Tsjechië opnieuw bijna mis. Na twee keer op achterstand te zijn gekomen zorgde verdediger Stefanie van der Gragt ver in blessuretijd voor de gelijkmaker (2-2). De doelpunten van Miedema en Van der Gragt zorgden er met de wetenschap van nu voor dat Oranje zich überhaupt nog direct kan kwalificeren voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland komende zomer.

Tegen alle andere tegenstanders wonnen de Oranjevrouwen wel ‘gewoon’. Ook van IJsland, in Reykjavik. In september vorig jaar werd het 0-2 door doelpunten van Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen. “We hebben het toen niet heel moeilijk gehad,” aldus Miedema. “We hebben het onszelf alleen lastig gemaakt in de WK-kwalificatie door twee keer niet van Tsjechië te winnen.”

Hoewel IJsland koploper in de WK-kwalificatiegroep is, is Oranje wel favoriet. “Ik heb er dan ook heel veel vertrouwen in en ik zie veel kansen,” zegt Van de Donk op haar beurt. “Of ons team een stuk beter is? Ja, eigenlijk wel, als je spelers individueel vergelijkt wel. En ik vind dat de puzzel bij ons steeds meer op zijn plaats valt.”

De betere ploeg

Vrijdag zagen we de eerste contouren van wat de nieuwe bondscoach Andries Jonker wil, in de gewonnen oefenwedstrijd tegen Schotland (2-1). “Ik wil druk zetten op de tegenpartij,” aldus Jonker. “Alleen moet dan wel iedereen meedoen. Schotland kwam er een paar keer onderuit.” Van de Donk zegt energie te krijgen van het huidige Oranje. “Hoe we druk zetten, is heel gretig.” En Miedema: “Qua speelstijl en ideeën liggen we heel erg op één lijn.”

Alle termen zijn voorbijgekomen in de eerste paar weken onder Jonker, van aanvallend voetbal tot Hollandse school en van hoog druk zetten tot duidelijkheid. Maar vanavond moet er geleverd worden, linksom of rechtsom, met oogstrelend voetbal, of kil en lelijk. Jill Roord is stellig: “Uiteindelijk hebben wij een betere ploeg en ligt het aan ons of we winnen of niet. Als wij goed spelen, ben ik ervan overtuigd dat wij beter zijn. Doen we dat niet, ja, dan wordt het een lastige wedstrijd.”

Jonker proeft vertrouwen binnen zijn groep. “Ik voel dat de meiden niet in de war zijn en ik heb zelf ook wel eens wat meegemaakt. Het geloof in kwalificatie is groot.”