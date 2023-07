Waterpolosters wereldkampioen dankzij hecht collectief: ‘Niemand is te beroerd om het vuile werk te doen’

Het waterpoloteam viert de winst op Spanje in de finale. Beeld Koen van Weel/ANP

“Ik weet dat we heel veel kwaliteit hebben en wat we kunnen. Het dáádwerkelijk doen, is echt een ander verhaal, hoor. Eerst zien, dan geloven. Al is dat laatste zo een paar uur na de finale nog steeds wel lastig. Wereldkampioen, heel vet,” zegt speelster Vivian Sevenich (30) met een stem waarin het ongeloof doorklinkt.

De eindstrijd in Fukuoka tegen Europees kampioen Spanje was reclame voor de sport. De ploegen hadden om en om de voorsprong en het was spannend tot de laatste tel: 12-12 (periodestanden 4-3, 2-3, 3-1, 3-5).

Sabrina van der Sloot, Lieke Rogge, Simone van de Kraats en Maartje Keuning waren koelbloedig bij het nemen van de vijfmeterworpen, terwijl keepster Laura Aarts een strafworp van Spanje wist te stoppen. “Met mijn vingertoppen haal ik er eentje uit,” zei Aarts na afloop.

Het was vervolgens aan Brigitte Sleeking (25), die in de finale vier keer scoorde, om de tweekamp om de wereldtitel te beslissen. “Op een gegeven moment komen de zenuwen wel om de hoek kijken, al hield ik ze aardig onder controle. Ik zat lekker in de wedstrijd en nam dat vertrouwen mee. Ik kan alleen maar trots zijn op iedereen in dit team.”

Na haar rake worp ging het doel om en maakten de speelsters er in het water een feestje van.

Hecht collectief

De balans binnen de brede, diverse Oranjeselectie is een van de pijlers van het succes. Nederland vormt een hecht collectief en kan rouleren zonder er zwakker door te worden. “Iedereen draagt z’n eigen, substantiële steentje bij. Niemand is te beroerd om het vuile werk te doen en het maakt niet uit wie er scoort,” zegt Sevenich.

Aan deze wereldtitel zijn natuurlijk ook jaren van investeren voorafgegaan. Met de aanstelling van bondscoach Evangelos Doudesis na de Spelen van Tokio kreeg het mentale gedeelte rond topsport extra aandacht. Hij hamerde niet alleen op het nastreven van grote ambities en hoe ze moesten omgaan met de favorietenrol, maar zorgde er ook voor dat iedereen lekker in zijn vel zit. Het interne bondsprogramma in Zeist werd anders ingericht en speelsters kregen van hem weer de vrijheid om in buitenlandse topcompetities zoals die van Spanje te spelen.

De Griekse waterpoloprofessor krijgt iedereen mee in het door hem uitgedokterde plan. Sleeking: “We hebben gebouwd en getraind voor de moeilijke momenten in wedstrijden. Die waren er dit WK ook. Als het even niet goed ging, scholden we ook heus wel op elkaar, maar daarna lieten we het hoofd niet meer hangen en gingen we rustig en gecontroleerd verder. Dat blijkt dan een wapen van ons.”

Doudesis haalde de gestopte Aarts weer terug bij de ploeg en zij liet zien weer helemaal op niveau te zijn; de goalie is ook uitverkozen tot beste keepster van het toernooi. “Eva heeft ons heel goed begeleid en ons geleerd dat de laatste periode van de wedstrijd de belangrijkste is. We kwamen nu ook weer achter en dan weer voor, maar bleven gefocust,” aldus Sleeking.

Oogsttijd aangebroken

Het voelt alsof de oogsttijd voor Oranje is aangebroken. In 2024 zijn het EK (januari), WK (februari) en de Olympische Spelen (juli-augustus). Dankzij het bereiken van de WK-finale is Oranje voor dat laatste en belangrijkste toernooi al gekwalificeerd.

“Die druk is weg,” zegt Sleeking. “Doordat we het olympisch ticket hebben, kunnen we ons een jaar lang voorbereiden op dat toernooi. Maar we gaan altijd en overal voor het beste en het hoogste. Ik heb er echt vertrouwen in dat we dit vaker gaan doen. Er zit nog meer in deze ploeg dan we hier hebben laten zien. Het WK-brons van een jaar geleden was het begin, maar het stopt niet bij goud. We gaan door!”

De waterpolosters hopen dat de tweede Nederlandse wereldtitel na 1991 wat zal losmaken in het land en voor erkenning zal zorgen. “Die waardering verdienen we,” vindt Sleeking. “Wij zijn topsporters die dag in dag uit alles voor de sport geven, daarvoor ook in het buitenland zitten. Dit is een beloning voor al het harde werken.”