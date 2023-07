Waterpolosters naar halve finale WK, Japan schakelt favoriet VS uit

Bente Rogge (r) in duel met Hayley McKelvey van Canada tijdens de kwartfinale van maandag op het WK waterpolo in Fukuoka. Beeld KIYOSHI OTA/EPA

De Japanners hebben geheel tegen de verwachtingen in olympisch en wereldkampioen de Verenigde Staten uitgeschakeld tijdens het WK waterpolo in de Japanse stad Fukuoka. Het Nederlands team van coach Eva Doudesis gaat dit toernooi, net als een jaar geleden in Hongarije, op voor een medaille. Toen werd brons.

“Nu Amerika geen wereldkampioen gaat worden, willen we allemaal de volgende zijn,” zei speelster Vivian Sevenich. “Nu draait het erom wie de zenuwen het beste onder controle kan houden en wie het best zijn eigen spelletje kan blijven spelen. Het wordt tegen Italië een heel mooi potje met heel veel passie, temperament en agressiviteit.”

Langebaan

Tijdens de wereldkampioenschappen zwemmen die eveneens in Fukuoka worden gehouden is zwemster Marrit Steenbergen gisteren in haar eerste individuele WK-finale op de langebaan als zevende geëindigd. Haar eindtijd van 2.11,89 minuten op de 200 meter wisselslag was teleurstellend. In de halve eindstrijd kwam de nationaal recordhoudster zondag nog tot 2.09,30.

De wereldtitel ging net als op de kortebaan naar de Amerikaanse Kate Douglass: 2.07,17. Maandag is er geen Nederlandse inbreng in de finales. Tes Schouten (100 school), Maaike de Waard en Kira Toussaint (100 rug) bleven steken in de halve finales.