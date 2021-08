Waterpolosters leunen op sterke arm Van de Kraats

Simone van de Kraats haalt uit tegen Canada. Beeld ANP

“In de jeugd zei een trainer tegen me dat ik aan het smijten was. Schieten zonder techniek dus. Dat was niet echt een compliment. Ik ben daar toen met mijn vader veel aandacht aan gaan besteden,” zegt de linkshandige speelster na de gewonnen groepswedstrijd tegen Canada (16-12). Het is voor haar de verklaring voor haar machtige schot.

Niet alleen haar goals vallen op, ook haar effectiviteit. Ruim driekwart van de schoten van Van de Kraats in Tokio vliegt in het net. “Ik heb als doel gesteld dat ik elke minuut echt naar het doel wil kijken en wil zorgen dat ik klaar ben om te schieten. Met een verkeerde lichaamshouding kun je wel kijken naar het doel, maar dan gaat die bal er niet in. Dan ga je geforceerd schieten. Ik ben daar nu heel bewust mee bezig. Ik merk dat ik daardoor ook alerter ben in de wedstrijden,” zegt de waterpoloster uit Barneveld, die na de Spelen verhuist van Polar Bears naar de Spaanse topclub CN Mataró uit Barcelona.

Van de Kraats maakte twee doelpunten in de verloren openingswedstrijd tegen Australië. Tegen Spanje en Zuid-Afrika schoot ze respectievelijk zes en vijf keer raak. Ze gooit de ballen met een snelheid van bijna 70 kilometer per uur keer op keer secuur in de hoeken.

“Ze heeft heel hard gewerkt om beter te worden,” zegt bondscoach Arno Havenga. “En daarnaast heeft ze het vertrouwen van de andere meiden gekregen. Die linkerarm van haar is een enorm wapen. Ze is sterk, heeft een heel groot bereik met haar armen en een superschot. Ze zorgt ervoor dat we als team nog meer in balans zijn,” aldus Havenga, zelf ook linkshandig. Lachend: “Dat zijn vaak de creatievelingen.”

Met drie overwinningen op rij en Van de Kraats in topvorm nemen de waterpolosters het dinsdag in de kwartfinales op tegen Hongarije. Havenga: “Nu gaat het echt beginnen. Hongarije is een superlastige tegenstander, we hebben daar niet zo’n goed trackrecord tegen. Hongarije zal zelfs de favoriet zijn. We moeten vol aan de bak.” Van de Kraats, die onbevangen speelt, kijkt ernaar uit. “Druk van buitenaf voel ik niet. Als ik druk ervaar, is dat meer vanuit mezelf. Ik verwacht heel veel van mezelf. Dat onbevangene houd ik graag vast, dat werkt wel bij mij. Ik geniet ook heel bewust van de Spelen, die hele entourage hier is supervet.”