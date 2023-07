Waterpolo-aanvoerster Van der Sloot blij met WK-finaleplek Oranje: ‘Weten wat we moeten doen om te winnen’

De Nederlandse waterpolosters staan vrijdag in de WK-finale tegenover Spanje. Oranje versloeg Italië met 9-8 en is zo verzekerd van een medaille, maar ook van plaatsing voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Captain Sabrina van der Sloot: ‘We stoppen er al die uren in om nummer één te zijn. Supervet zijn als dat lukt.’

Vorig jaar was er op het WK in Boedapest al een bronzen plak. Dit jaar in de Japanse stad Fukuoka wordt de kleur van het eremetaal sowieso mooier. De Nederlandse ploeg is ook gegroeid, vindt Sabrina van der Sloot, de aanvoerster van Oranje die in 2015 al eens de finale speelde. Nederland werd pas één keer wereldkampioen, in haar geboortejaar 1991.

Bondscoach Eva Doudesis beschikt over een brede selectie en kan naar hartenlust doorwisselen. “Een kracht van ons team is dat iedereen speelt, daardoor kunnen we het tempo heel hoog houden,” geeft Van der Sloot aan. “We steunen elkaar altijd tijdens de wedstrijd en hebben het ook heel leuk samen buiten het water. Dat vertrouwen dat we in elkaar hebben, zie je terug. We zijn een stuk stabieler geworden, hebben vooral mentaal ook stappen gezet. Het heeft ons echt voorbereid op het zijn van de favoriet en het spelen als favoriet.”

De 32-jarige routinier uit Gouda, bezig aan haar achtste WK, bewaart de rust in het bad en stuurt het team met haar ervaring aan. Daarnaast schenkt ze de jonkies in het selectie vertrouwen. “Ik hoop dat ze voelen dat er iemand naast ze ligt die ze dekking geeft. I’ve got your back – ik sta achter je.”

Ervaring opdoen

Nederland maakte er woensdag nog een behoorlijk spannende halve finale van: 9-8 (4-2, 2-3, 2-2, 1-1). “Dat hadden we ook wel verwacht tegen Italië. Zij waren in de kwartfinale beter dan Amerika. Op het einde hadden we een paar keer een man minder, die fases moet je wel overleven bij een stand van maar één doelpunt verschil. Maar we zijn rustig gebleven en lieten ons niet meeslepen in hun spel,” aldus Van der Sloot.

Vrijdag wacht in de Japanse avond – om 11.00 uur Nederlandse tijd – Spanje, dat in de andere halve finale met 12-10 afrekende met Australië. Oranje opende de groepsfase met een kleine zege (7-6) op de Europees kampioen. “Daar kunnen we vertrouwen uit halen. Maar de eerste wedstrijd van een toernooi is toch echt iets anders dan de laatste. Ik ben vooral blij dat we tegen zo’n tegenstander mogen spelen, dan kunnen wij in ieder geval ervaring opdoen in het spelen van een goede finale. Veel meiden hebben nog nooit zulke grote wedstrijden gespeeld. Maar de mentaliteit is goed en we willen allemaal heel graag.”

Doudesis geeft zijn speelsters de vrijheid. Ze hoeven zich niet meer het hele jaar door aan een centraal bondsprogramma in Zeist te conformeren. Van der Sloot is daar blij mee: “Ik heb ervoor gezorgd dat ik het zowel bij mijn club als bij het nationale team naar mijn zin heb en op mijn plek ben. Dat betaalt zich uit in het feit dat ik een constant niveau kan leveren,” aldus de aanvoerster. “Spanje heeft de beste Europese competitie. Zes meiden van ons spelen daar. Wij helpen hun daar een beetje mee, maar onszelf meer. Want wij nemen in die teams de belangrijke posities in en zij worden zo afhankelijk van ons.”

Ticket voor Parijs

Met de wereldtitel kan Van der Sloot de kroon zetten op een fantastisch seizoen. Met haar Spaanse club CN Sabadell won ze de Champions League. Contact met haar clubgenoten die ze in de finale tegenkomt heeft ze tijdens dit toernooi niet. “We hadden het er afgelopen seizoen wel over hoe vet het zou zijn als we allebei dat ticket zouden pakken. Echt tof dat dat is gelukt.”

Met het bereiken van de WK-finale hebben de waterpolosters zich als eerste Nederlandse ploeg verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen volgende zomer in Parijs. Maar Van der Sloot en co willen meer. “We zijn er klaar voor, weten wat we moeten doen om te winnen. We stoppen er al die uren in om nummer één te zijn. Dat is onze doelstelling en zou supervet zijn als dat lukt.”