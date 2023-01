Wat zal Ajax een makkie zijn voor Pier Eringa

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Pier Eringa

Wat scheelt er aan Ajax als fans opgelucht zijn over het cv van een nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen? Er schuilen zeker lichtpunten in de loopbaan van Pier Eringa. Hij komt van de Politieacademie. In het voetbal kunnen contacten bij de politie grote voordelen hebben. Hij is bestuurder bij het OLVG, gunstig voor spelers om de wachtlijsten soepel te omzeilen. De man heeft het CBR gereorganiseerd, hij stelde orde op zaken bij ProRail en was ceo bij de Nederlandse tak van een groot Frans ov-bedrijf. Wat zal Ajax ondanks alles, zoals het lekken naar bevriende kranten, dan een makkie voor hem zijn. De staf van het eerste? Mannetje of vier, vijf. Een ervaren bestuurder haalt de rotte appels er zonder mankeren uit. Reorganisatie jeugdopleiding? Hele achterstand CBR weggewerkt, hallo! Na een maandje buffelen heeft Eringa al niks meer te doen.

Pier Eringa. Beeld ANP

Luister onze Ajaxpodcast Branie