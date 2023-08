Wat wil Van der Poel nog nu de wereldtitel binnen is? ‘De koersen die hem passen, heeft ie nu wel allemaal ja’

Hij zag de regenboogtrui in Glasgow zelf als de vervolmaking van zijn carrière. Het afvinken van doelen is wel zo’n beetje klaar, volgens Mathieu van der Poel. Wat nu? ‘Ambitie genoeg, maar de koersen die hem het beste passen heeft ie nu allemaal wel, ja.’

De day after was een rustige voor wereldkampioen Mathieu van der Poel (28). Kalm trapte hij na een korte nacht even ten oosten van Glasgow de inspanningen van 271 gouden kilometers uit zijn stramme lijf. Alle plichtplegingen en ceremonies hakten er aardig in bij Van der Poel, die ’s avonds laat bij terugkomst in het teamhotel met pleisters op zijn wonden nog in het zonnetje werd gezet door wielerbond KNWU, met een champagnemoment.

Als wereldkampioen nam hij daar met lichte tegenzin zelf ook even het woord. Kort vertelde hij hoeveel de wereldtitel voor hem betekent, dat het ‘een mooie rechtzetting is voor de kopzorgen’ van een jaar eerder in Australië. “En dan begin ik nu aan mijn hamburger, als jullie het niet erg vinden,” besloot Van der Poel zijn speech.

De fles champagne ontkurkte hij met de nodige souplesse. Logisch voor een veelwinnaar met 45 zeges op de weg en vijf wereldtitels in het veld. In Glasgow liet hij al doorschemeren dat zijn carrière qua doelen al wel min of meer voltooid is. “Het afvinken is wel zo’n beetje klaar nu…”

Afvinken

“Dat het compleet is, zal hij niet helemaal hebben bedoeld, denk ik. Want hij heeft echt nog genoeg ambitie,” reageert trotse vader Adrie van der Poel. “Maar de dingen die binnen zijn mogelijkheden liggen, heeft hij wel bijna allemaal kunnen afvinken, ja. De koersen die hem het beste passen, zijn wel binnen.”

Het zal weinig uitmaken voor zijn toekomst, denkt pa Van der Poel. “Mathieu kent zijn capaciteiten, moet geen dingen doen die net buiten zijn mogelijkheden liggen. Verloren energie. Waar je goed in bent, dát moet je doen. Waar je minder goed in bent, niet.”

Van der Poel senior doet zijn verhaal voor de incheckbalie op het vliegveld van Glasgow op weg naar Nederland. Moeder Corinne Poulidor keert zaterdag terug voor het WK mountainbike, waar hun zoon weer start. Vader blijft thuis. “Niet dat ik dat allemaal wel geloof, maar ik heb nog een zoon, hè.”

Nee is ook een antwoord

’s Avonds laat na het WK hebben pa en zoon elkaar nog even gesproken. “Dan praat je over hoe hij zich voelt. Want het is wel fantastisch, hè… Wereldkampioen. De manier waarop ook. De beste renners voorop, zo’n lastige koers. Echt schitterend.”

De regenboogtrui brengt bepaalde verwachtingen mee, weten de Van der Poels. Maar vader waarschuwt alvast dat zoonlief die niet allemaal in zal lossen. “Natuurlijk wil je in die trui proberen er ook iets moois van te maken. Maar je moet ook denken: de winter komt er snel weer aan,” stelt hij. Volgens hem kunnen organisatiecomités zich de moeite besparen om met flappen zoonlief te verleiden. “Hij is niet altijd te paaien, hoor. Hij had ook tien criteriums kunnen rijden. Nee zeggen is ook een antwoord, zeg ik altijd maar.”

Qua planning is bewust niet verder gekeken dan eind deze week, als Van der Poel op de mountainbike in Glentress Forest voor olympische kwalificatie gaat. “Mathieu is een fietsliefhebber, rijden op de mountainbike doet ie graag. Dus die ruimte moet je hem ook geven.”

Blijf bij je leest

Van wielrenner Jan Janssen, zelf in 1964 wereldkampioen op de weg in Sallanches, hoeft het allemaal niet zo, dat mountainbiken. “Maar als die knul wat in z’n kop heeft… Ik ken de familie Van der Poel, zijn vader was precies hetzelfde. Maar ik vind het maar onverstandig,” vertelt Janssen vanuit zijn luie stoel, waarop hij zondagmiddag ‘naar het puntje’ schoof.

“Stel dat Mathieu nou overkomt wat hem op de Spelen gebeurde en hij valt weer op zijn rug? Nou liep dat daar nog redelijk af, maar voor hetzelfde geld kan hij niet van die wereldtitel profiteren. Of erger nog, is ie zijn leven lang ongelukkig. Nee, ik zou het niet doen,” adviseert Janssen. “Blijf bij je leest. Ik weet dat hij altijd nieuwe uitdagingen wil najagen, maar daar moet je voorzichtig mee zijn.”

Volgens Janssen heeft Van der Poel succes op de mountainbike helemaal niet nodig. “Mooie sport hoor, maar wat hij nu heeft geflikt staat daar toch boven? Presenteer eerst eens die prachtige trui die je met overmacht hebt gewonnen,” stelt Janssen voor, wetende dat Van der Poel toch niet gaat luisteren. “Hij is 28 jaar. Een leeftijd, daar kan je nog alles mee… Hij kan nog wel drie keer kampioen op de weg worden.”

Biljarten

De vraag is of de wereldkampioen dat überhaupt wil, nu achter de regenboogtrui al een vinkje staat? Gaat hij stapelen, of spreiden, in het restant van zijn carrière? Dat is dé vraag. “Eigenlijk blijven alleen Tour, Giro en Vuelta nog over, maar Mathieu is geen renner voor drie weken. Ach ja, je kunt ook niet alles hebben,” mijmert Janssen. “Wat hij in Glasgow flikte, dat kon Merckx niet eens. Hoe hij wegreed van die drie anderen, fenomenaal. Ja, voor eendaagse wedstrijden is hij de beste ter wereld.”

Dus mag hij dat werk wat Janssen betreft nog jaren centraal blijven stellen. “Maar Mathieu blijft niet zo lang koersen als Joop Zoetemelk, hoor. Nee, lijkt me niet. Het zal me niets verbazen als hij er over zeven jaar opeens een streep onder zet. Zo’n type is hij wel, hè, geen verliezer. Geen hoofdrol meer, dan gaat er een streep onder. En daar is niks mis mee, hè. Gaat hij lekker biljarten...”