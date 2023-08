Wat vindt Rubiales’ moeder ervan dat de mondkusser al eerder slachtoffer was van fakenieuws?

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 4 voor Gerard Piqué



Rubiales en Piqué zijn dikke vrienden. Rubiales is de voorzitter van de Spaanse bond, een mondkusser, en Piqué een oud-speler van Barcelona. Samen bekokstoofden ze een dealtje met Saoedi-Arabië om de Spaanse supercup voor een jaar of tien naar Riyad te verplaatsen. Kosmos, een marketingbedrijf van Piqué, kreeg een commissie van 24 miljoen euro. Of Rubiales daarvan mocht meesnuffelen, weten we niet.

Wel was hij heel boos. De maffia zat erachter om hem in diskrediet te brengen. Het was fakenieuws. Ze moesten altijd hem hebben. “Als ze dit kunnen doen, hoeft het je niet te verbazen als ze binnenkort een zak cocaïne in mijn kofferbak stoppen.” Rubiales was ook toen al een stampvoetend slachtoffer. “Ik verdien dit niet, noch mijn familie.” Wat zijn moeder ervan vond, weten we niet.

Iniesta heeft inmiddels zijn steun aan het Spaanse vrouwenteam betuigd.

Gerard Piqué. Beeld ANP/EPA

