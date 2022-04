Wat Ten Hag moet weten: Manchester United is verrot tot op het bot

Erik ten Hag is bijna akkoord en gaat vrijwel zeker in op de avances van Manchester United. De 52-jarige trainer komt terecht bij een club zonder identiteit. De Red Devils zijn de laatste jaren ‘een kerkhof voor reputaties’.

Cristiano Ronaldo verloor zaterdagmiddag op Goodison Park zijn zelfbeheersing. Op weg naar de kleedkamer sloeg de Portugees de mobiele telefoon uit de hand van een fan van Everton. De vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal veranderde voor het oog van de wereld na de nederlaag van Manchester United (1-0) in een dreinend kind. Zijn frustratie gaf Erik ten Hag een weinig subtiel beeld van zijn mogelijke werkgever. De club is verrot tot op het bot.

Als Ten Hag komend weekeinde tijd heeft, kan hij op televisie zien dat achter de woede van een van de beste spelers van zijn generatie een oceaan aan ellende schuilt. Een voorname supportersgroep houdt voor het thuisduel met Norwich City een protestmars. De 1958 Group roept aanhangers op om pas zeventien minuten na de aftrap Old Trafford te betreden. De tijdspanne komt overeen met het aantal jaren dat de familie Glazer de club bezit.

Kop van de slang

“Niets verandert, totdat de kop van de slang is afgehakt,” luidde de uitleg. De Amerikanen zijn volgens hen de oorzaak van het afglijden van de twintigvoudig kampioen van Engeland. Van het bouwwerk van coach Alex Ferguson staat alleen het geraamte nog overeind. Na zijn vertrek in de zomer van 2013 lieten Joel en Avram Glazer vooral het ‘merk’ groeien. Aandacht voor het voortzetten van de successen op het veld was minder belangrijk.

“Manchester United is een commerciële club,” gaf Louis van Gaal recentelijk aan. Erik ten Hag kon volgens de bondscoach van Oranje beter kiezen voor een team waar voetbal de hoogste prioriteit geniet. De opmerking van de Amsterdammer, van 2014 tot zijn ontslag in 2016 trainer van de Red Devils, kreeg in het Verenigd Koninkrijk bijval. Aan het einde van een wederom mislukt seizoen kan de realiteit niet meer worden ontkend.

Old Trafford verkruimelt zichtbaar. In het dak van de Sir Bobby Charlton-tribune zit een groot gat, waardoor supporters op de voorste rijen kletsnat worden bij regenval. Neerslag komt als een mini-waterval loodrecht naar beneden. De skyboxen zijn niet meer geschikt voor de moderne tijd. De gebreken kunnen niet meer doorgaan voor ‘authentiek’. Het rammelende stadion past niet bij het imago van de zelfbenoemde ‘grootste club ter wereld’.

Geen verband

Het technische beleid moet bij Ten Hag meer vragen oproepen. Op het veld staat een team waarin geen verband zit. Interim-trainer Ralf Rangnick neemt niet eens de moeite meer om zijn verbazing hierover te verstoppen. De Duitser straalt uit zich vergist te hebben in zijn tijdelijke klus als opvolger van Ole Gunnar Solskjaer. In elk interview laat hij merken niet te kunnen wachten tot zijn lijdensweg over zeven speelrondes voorbij is.

Ten Hag doet er goed aan om een ferme grip op het transferbeleid te eisen. Een verhaal van journalist Andy Mitten in maandblad FourFourTwo over de komst van Paul Pogba kan hem van munitie voorzien. Toenmalig directeur Ed Woodward keek niet naar de technische vaardigheden van de Fransman of naar diens geschiktheid, maar naar zijn enorme aantal volgers op sociale media. De middenvelder heeft nauwelijks indruk gemaakt.

Het aantrekken van Aaron Wan-Bissaka vormt een andere ‘casus’. Volgens Manchester United stond de rechtsback op een lijst van ruim honderd kandidaten, opgesteld door 32 scouts in dertig landen. Uit deze analyses kwam niet naar voren dat de Engelsman weliswaar hard kan lopen, maar niet in staat is om een fatsoenlijke voorzet af te leveren. Tactisch komt hij chronisch tekort.

Geen plan

Donny van de Beek kan Ten Hag zelf bijpraten over de vreemde strategie van Manchester United. De middenvelder, verhuurd aan Everton, kwam na zijn komst van Ajax niet in de plannen van Solskjaer voor. Een uitgestippeld plan bestaat niet. Met Richard Arnold (ceo), John Murtough (football director), Darren Fletcher (technical director), een nog aan te stellen hulpje én mogelijk Rangnick als aanvulling, blijft onduidelijk wie knopen doorhakt bij transfers.

Deze ondoorzichtige structuur en de nadruk op commerciële belangen liggen aan de basis van het spectaculaire verval. Manchester City en Liverpool, geboetseerd door hun coaches, liggen lichtjaren voor. Ten Hag kan alleen succesvol worden op Old Trafford als hij het team kan vormen naar zijn ideeën. Dat begint met een grote schoonmaak en het zoeken naar spelers die in zijn systeem passen.

Als de Glazers dit weigeren toe te staan met het oog op sponsordeals, dan loopt hij het risico net als zijn voorgangers op het ‘kerkhof van reputaties’ te belanden. Of, zoals een andere Engelse krant het omschreef, een ‘afgebladderd Disneyland’. Hoe dat voelt, maakte Ronaldo glashelder.

Ten Hag op hoofdlijnen akkoord met United Erik ten Hag (52) wordt vrijwel zeker de nieuwe manager van Manchester United. De Engelse gigant heeft in hoofdlijnen een akkoord bereikt over een langdurige samenwerking met de coach van Ajax. Een complete deal wordt spoedig verwacht. Van een deal was afgelopen week nog geen sprake, maar Ten Hag is begin deze week met Manchester United tot een mondelinge overeenkomst gekomen over een langdurige samenwerking. Door het principeakkoord verlaat de succescoach Ajax na 4,5 jaar om aan de slag te gaan op Old Trafford. Die overstap hing al even in de lucht, maar Ten Hag wilde inspraak hebben in het spelersbeleid van de afgegleden Engelse grootmacht. The Mancunians bezetten momenteel de zevende plek in de Premier League. United ziet in Ten Hag de manager die de club weer naar de Engelse en Europese top kan stuwen. Daar dacht RB Leipzig nog een stokje voor te kunnen steken. De Duitse topclub meldde zich begin deze maand voor Ten Hag. Na een stroef eerste gesprek liet de clubleiding van RB Leipzig weten de wensen van de Tukker in te willen willigen. Tevergeefs, nu blijkt dat Ten Hag toch de uitdaging aangaat in Manchester. Daarvoor wil hij zich laten flankeren door voormalig FC Twente-coach Steve McClaren en Ajaxassistent Mitchell van der Gaag. Ook Robin van Persie behoort tot de potentiële stafleden, maar de Brexit bemoeilijkt een overstap van de oud-spits van United.