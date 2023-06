Wat te verwachten van Maurice Steijn als hoofdtrainer van Ajax? ‘Een geweldige coach’

Suse van Kleef, journalist, voetbalcommentator bij de NOS: ‘Je weet niet of hij Ajaxvoetbal kan spelen’

Beeld anp

“Ik zag dit niet aankomen. Gebaseerd op het cv van Steijn is dit geen logische vervolgstap. Hij heeft het goed gedaan bij Sparta, maar zal bij Ajax onder een vergrootglas komen te liggen. Hij móét kampioen worden en het is moeilijk in te schatten of hij die druk aankan. Voor Erik ten Hag was het ook een grote stap, maar hij was al wel gewend aan de grotere druk bij FC Utrecht.”

“Ik begrijp dus wel dat sommige Ajaxsupporters dit niet hadden verwacht. Ajax gaat graag hoog in de boom zitten, maar Steijn heeft het bij Sparta nu pas een jaar echt goed gedaan. Wat dat betreft is het raadselachtig dat Ajax niet heeft gekozen voor Peter Bosz. Hij heeft veel ervaring, speelt Ajaxvoetbal en deed een open sollicitatie. Nu heb je een trainer waarvan je eigenlijk niet weet of hij het Ajaxvoetbal kan spelen.”

Frits Barend, auteur van verschillende boeken over Ajax: ‘Een geweldige coach’

Beeld anp

“Ik vind het een verrassende keuze, maar wil direct zeggen dat ik Steijn ken als een geweldige coach en een geweldig mens. Hij heeft het bij moeilijke clubs goed gedaan. En dan is Ajax in principe een makkelijkere club, want daar heeft hij betere spelers dan bij Sparta, ADO Den Haag of NAC. Bovenal ben ik blij dat het niet Kjetil Knutsen is geworden”

“Ik heb Steijn bij ADO meegemaakt en hij reageerde goed op incidenten met spreekkoren. Hij is voor mij echt een mensentrainer. Daarbij moet ook gezegd worden dat trainer zijn van Ajax niet het moeilijkste is – bij Almere City heb je het lastiger.”

“Of Ajax volgend seizoen hoger gaat eindigen dan de derde plaats van dit jaar? Dat mag ik wel aannemen: in Amsterdam gaan we niet voor minder dan de titel, dus ik denk dat Steijn dat ook heeft meegekregen als opdracht.”

Theo van Duivenbode, oud-speler van Ajax: ‘Ik vind hem rustig en realistisch’

Beeld anp

“Heel simpel: ik vind het goed dat ze kiezen voor een Nederlandse trainer die op het hoogste niveau meedraait. Ik hoop dat Maurice het goed doet, ik volg hem al een tijdje en vind hem rustig en realistisch. Voor de rest heb ik geen mening over Steijn. Teveel mensen hebben een mening over een trainer terwijl ze niets van hem afweten.”

“Even een plaagstootje: tussen 1922 en 1965 is Ajax 26 keer kampioen geworden. Daar zitten allerlei verschillende soorten trainers tussen, waarvan de meeste vanaf het begin werden afgebrand, maar het later toch goed deden. En zij dachten allemaal anders over voetbal.”

“Over Maduro kan ik kort zijn: ik heb een tijd geleden wat langer met hem over voetbal gepraat. Na een halfuur dacht ik: nou jongen, jij hebt er een heel goede kijk op. Als je er in de staf nog een derde Ajacied bij zet, zit je goed.”