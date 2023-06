Wat staat Jurriën Timber te wachten als hij naar Arsenal gaat?

Jurriën Timber. Beeld ANP / ANP

Je kunt veel van Marco van Basten zeggen: dat hij een geweldige spits was en een niet zo’n heel goede clubtrainer bijvoorbeeld. Maar hij heeft het beste voor met de voetbalsport in het algemeen en met de voetballers zelf in het bijzonder. Nog niet zo lang geleden gaf hij Jurriën Timber in het programma Rondo het bijna vaderlijke advies om nog wat langer bij Ajax te blijven.

Van Basten refereerde aan de keiharde wetten in de kleedkamers van de buitenlandse topclubs. “Op het moment dat de andere spelers voelen dat ze met jou niet beter zijn, zijn ze allemaal tegen je. Want je bent een indringer. Dan moet je het alleen doen. En je hebt dit jaar gezien hoe moeilijk het is om het in je eentje te doen. Nu stond je tussen verdedigers die niet zo goed waren. Vorig jaar was je echt heel goed en dit seizoen was het heel lastig.”

Smijten met miljarden

Voetballers worden op steeds jongere leeftijd verhandeld, een machinerie die door geld wordt gedreven – het is feitelijk niet meer dan speculeren. De veelvraten onder de Europese eliteclubs, vaak in handen van eigenaren die ongelimiteerd met miljarden kunnen smijten, kijken niet op een (mislukt) transfertje meer of minder. In de almaar uitdijende spelersselecties is de concurrentie moordend. Voor jou twee, of zelfs drie anderen.

Van Donny van de Beek (Manchester United) en Hakim Ziyech (Chelsea) hebben we na hun vertrek bij Ajax weinig meer gehoord. Brian Brobbey keerde na zijn keuze voor RB Leipzig – dat hem transfervrij kon oppikken – al snel op zijn schreden terug. Ryan Gravenberch komt niet aan de bak bij Bayern München, waar Matthijs de Ligt nu pas voorzichtig opkrabbelt, na zware jaren bij Juventus. Zelfs Antony, de man van 100 miljoen, heeft zich in zijn eerste jaar bij Manchester in de Premier League niet kunnen bewijzen. De enige oud-Ajacied die daarin wél slaagde, was zijn ploeggenoot Lisandro Martínez.

Belangrijke aanvulling

Het is te hopen dat Arsenal wél een concreet plan heeft met Timber. Daar heeft het overigens wel de schijn van. De Spaanse trainer Mikel Arteta zit stevig in het zadel bij de club en hij ziet in de talentvolle Ajacied een belangrijke aanvulling voor het zwakste deel van zijn elftal: de defensie. Arteta bouwt al een paar jaar aan een ploeg die zich weer kan mengen in de strijd om het kampioenschap. In het zicht van de haven greep de club afgelopen seizoen jammerlijk naast de titel. Arsenal ging 248 dagen aan kop in de Premier League, om alsnog van de troon te worden gestoten door Manchester City.

Puntenverlies tegen West Ham United (2-2), Southampton (3-3) en Manchester City (1-4) in de beslissende fase van de competitie kostte verdediger Rob Holding zijn plek in het elftal. Timber moet zijn vervanger worden, al beschikt Arteta ook over William Saliba, een 1.92 meter lange Fransman, de jonge Pool Jakub Kiwior en Ben White, die voor 60 miljoen euro werd overgenomen van Brighton.

Veelzijdige speler

Zoals gezegd: de concurrentie bij een topclub in de sterkste clubcompetitie ter wereld is moordend. Maar Timber is veelzijdig, dat zal hem helpen. Hij heeft ook als rechtsback gespeeld en tijdens het WK in Qatar onder Louis van Gaal ook ervaring opgedaan in een systeem met drie centrale verdedigers. Arteta weet wie hij binnenhaalt: een stabiele persoonlijkheid, die sterk is aan de bal en die de snelheid en souplesse heeft van een moderne verdediger in een aanvallend elftal. Zijn minpunten, zoals een gebrek aan (kop)kracht, zal Arteta zoveel mogelijk willen camoufleren.

Timber had zich afgelopen seizoen bij Ajax voorgenomen zich meer te bekwamen in dat fysieke aspect en zich opbouwend en coachend meer te laten gelden, maar ook hij ging kopje onder in de chaos. De Europese campagne was bedroevend en dat is – denkend aan de woorden van Van Basten – geen goede binnenkomer voor Timber in Londen.

Toch is Arsenal bereid om een bedrag van boven de 50 miljoen euro te betalen voor de jonge voetballer, die zelf in vijf jaar zo’n 40 miljoen kan opstrijken. Netto. Het is voor Timber te hopen dat hij de vorm van het seizoen 2021-2022 meeneemt naar Engeland en dat hij net als Martínez, zijn voormalige kompaan bij Ajax in het hart van de defenise, meteen in zijn eerste jaar in de Premier League zijn stempel drukt.

