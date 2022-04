Wat moet er anders in het Nederlandse judo?

Na twee Olympische Spelen die voor Nederlandse begrippen karig judosucces opleverden, is de grote vraag: wat moet er anders? ‘Ik wil eigenlijk juist doen wat niet de rest van de wereld doet.’

Gijs Ronnes, voormalig beachvolleybalbondscoach, kreeg ‘heel veel reacties’, toen bekend werd dat hij de nieuwe technisch directeur van de Nederlandse judobond werd. “Stap je in die slangenkuil?” hoorde hij. En: “Weet waar je aan begint.” Maar, dacht hij: “Ik zie het ook als een wereld waarin veel kansen liggen. En ik weet niet of ik het voor elkaar krijg. Ik heb een droombeeld, maar misschien ben ik over een paar jaar wel gedesillusioneerd.”

In de judowereld is het vrijwel nooit rustig. De sport draait om vechten, om tegenstanders, zowel op de mat als daarbuiten. De afgelopen jaren was er een veelbesproken centralisatie – de top moest op Papendal komen trainen – en er waren olympische selecties die niet soepel verliepen.

Er was ook succes, maar niet op het belangrijkste moment: al twee Olympische Spelen op rij is de Nederlandse opbrengst karig: één keer brons voor Anicka van Emden in Rio in 2016 en afgelopen zomer voor Sanne van Dijke in Tokio. Terwijl Nederland mondiaal al jaren tot de top 10 van de beste judolanden behoort en met meerdere judoka’s hoog op wereldranglijsten staat. De tegenvallende prestaties maken dat sportkoepel NOC*NSF de financiële steun met ‘5 tot 10 procent’ heeft teruggebracht. “Dat betekent dat we zuiniger moeten zijn,” zegt Ronnes. “Maar dat is hoe het nu is.”

Kort door de bocht

Ronnes, in januari begonnen, noemt zijn moment van instappen gunstig. “Er is nu een wereld te winnen,” zegt hij. Van Dijke beaamt dat het totaalresultaat op de Spelen tegenvalt: “Ik wil niet spreken van een trend, maar je ziet wel een patroon en dat willen we graag doorbreken.” Volgende week zijn in Sofia de Europese Kampioenschappen.

“Dat iedereen in Tokio is tekortgeschoten, omdat er maar één olympische medaille is, is mijn inziens wel een beetje kort door de bocht,” zegt Van Dijke. “Ik wil het niet bagatelliseren, maar het was in Tokio soms ook een dubbeltje op z’n kant. We hebben wat pech gehad, sommigen hadden een lastige loting, er waren een aantal vijfde plekken die net anders hadden kunnen vallen. Ik denk dat als wij net een procent scherper waren geweest, wij vier medailles hadden gehad.”

Ronnes wil meer multidisciplinair gaan trainen en ziet kansen in de ontwikkeling van coaches. Over ruim twee jaar zijn in Parijs alweer de volgende Olympische Spelen, waarvoor de bond het doel van drie olympische medailles heeft gesteld. Ronnes: “Maar het gaat er vooral om hoe we daar komen.”

Op mentaal vlak

Twee uitgebreide olympische evaluaties bevatten opvallenderwijs twee dezelfde conclusies: op het gebied van mentale begeleiding kan Nederland verbeteren. Ronnes, sinds januari in functie: “Ik ben er niet bij geweest, maar als je twee keer dezelfde conclusie trekt, dan heb je ergens iets gemist. Want je kunt niet twee keer dezelfde fout maken.”

Van Dijke: “In onze kwaliteit zit het ’m niet. Op WK’s, EK’s en masters pakken we altijd medailles, dan moet je toch gaan kijken van: oké, waar zit het dan in dat we bij de Spelen niet leveren? Als het ’m niet in de kwaliteit van het judo zit, moet het in het psychische gedeelte zitten, ik denk dat daar sowieso veel te winnen is en dat daarin een rol ligt voor zowel judoka’s als coaches.”

Ronnes ziet een coach als een ‘spin in het web’. “Ik wil meer kennis in het programma brengen, van andere sporten, wetenschappers en experts. Ik wil een cultuur neerzetten van ontwikkeling. Het judo is vrij behouden, daar is het: doen wat we altijd doen. Ik wil eigenlijk juist doen wat niet de rest van de wereld doet, maar zelf bedenken hoe je jezelf beter kunt maken.”