Wat is furosemide, het middel waarop Ajaxdoelman Onana werd betrapt?

Dat kan er ook nog wel bij, zullen ze bij Ajax hebben gedacht. Bovenop het geblunder rond de Europese inschrijving van aankoop Sébastien Haller en de gestrande contractonderhandelingen tussen Ajax en talent Brian Brobbey, kwam bericht van de Uefa: doelman Andre Onana mag een jaar niet keepen omdat het verboden middel furosemide in zijn urine werd aangetroffen.

Maar wat is dat spul precies? “Furosemide is een geneesmiddel dat normaliter wordt toegepast bij mensen die een vochtophoping hebben,” vertelt dopingexpert Douwe de Boer, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. “Als de nieren of het hart niet goed werken, kunnen vochtophopingen ontstaan. Dat kan allerlei complicaties veroorzaken.” Met furosemide raak je dat extra vocht sneller kwijt.

Sporters gebruiken het medicijn vooral als ‘maskerend middel’, legt De Boer uit. Daarom staat het goedje op de dopinglijst. Een voorbeeld: de sporter heeft cocaïne gebruikt. Furosemide versnelt de vochtafdrijving – je plast meer – en de stof verdwijnt sneller uit het lichaam. Dat kan detectie moeilijker maken.

Verouderd middel

Toch plaatst De Boer een belangrijke kanttekening. “De opsporingsmethodes zijn nu een stuk gevoeliger dan vroeger. Bovendien is furosemide, in Nederland via de apotheek verkrijgbaar maar op internet nog een stuk makkelijker te bestellen, simpel op te sporen. Het staat dus op de lijst met maskerende middelen, maar heeft die functie volledig verloren.”

Er is nog een reden waarom atleten naar het middel grijpen: gewichtverlies. “Dat is van belang bij sporten waar ze werken met gewichtsklassen,” legt De Boer uit. Neem judo of boksen: atleten worden ingedeeld in klassen, bijvoorbeeld tot 70 kilo. “Het is lullig als je net een onsje erboven zit. Met furosemide ben je in no time een half kilootje lichter.”

Het lijkt niet logisch dat voetballers het middel gebruiken om af te vallen. Toch is De Boer het in het verleden wel degelijk tegengekomen. “Ik ben zelf ook dopingcontroleur geweest,” vertelt hij. “Dopinggebruik in het voetbal is een verwaarloosbaar verschijnsel, maar voetballers wilden het nog wel gebruiken na de zomer, als ze zich niet aan hun dieet hadden gehouden. Dan kwamen ze iets te dik terug op de club en raakten ze in paniek.”

Een aspirientje

Toch ligt het niet voor de hand dat Onana om die reden naar het middel heeft gegrepen. Dat hij de pil aanzag voor een aspirientje en dat zijn vrouw het middel voorgeschreven had gekregen – de verklaring die de doelman zelf gaf – zou kunnen, denkt De Boer. “Al hebben pilletjes vaak een karakteristieke vorm en kleur.”

Een foutje of niet, de schorsing staat - in ieder geval voorlopig, want Ajax tekent beroep aan. De kans dat Ajax en Onana daarmee succesvol zullen zijn, acht de dopingexpert ‘nihil’. De standaardstraf bij een dergelijke overtreding is vier jaar, vertelt De Boer. “Onana heeft al een flink gereduceerde straf gekregen. Ze zullen een sterk dossier en heel goede advocaten nodig hebben, vermoed ik.”