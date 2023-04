Wat is er te doen aan wangedrag van voetbalsupporters? ‘Kijk naar de Engelse aanpak’

Tijdens de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

Een supporter die Ajacied Davy Klaassen met een aansteker bekogelt, vuurwerk dat een giftige rookwolk op de tribune veroorzaakt: de halve finale van het toernooi om de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax werd woensdag ontsierd door incidenten. Een dag eerder werd bij de andere halve finale, tussen PSV en sv Spakenburg, PSV’er Xavi Simons voor homo uitgemaakt. Bij FC Groningen sloeg een eigen supporter vorige maand Jetro Willems tegen zijn hoofd. Bij PSV mishandelde een veldbestormer eind februari de keeper van Sevilla.

Het gaat dit jaar goed fout op de Nederlandse voetbalvelden. Hoe is het tij te keren?

Wat een dieptepunt. Wat een schande. Als je spelers belaagt of bekogelt ben je geen supporter, maar een enorme hufter die gestraft moet worden. #feyaja — Dilan Yesilgöz - Zegerius (@DilanYesilgoz) 5 april 2023

“De KNVB en de autoriteiten roepen supporters op hun verstand te gebruiken, maar uit ervaring weet ik dat ze die niet gebruiken,” zegt Michael van Praag, voorzitter van de stadion- en veiligheidscommissie van Europese voetbalbond Uefa.

De oud-voorzitter van KNVB en Ajax pleit voor een Engelse aanpak. Daarvoor moet de te weinig specifieke voetbalwet worden aangepast, zegt hij. Die werd in 2010 ingevoerd en in 2015 aangescherpt, met als doel voetbalvandalisme en ernstige overlast aan te kunnen pakken.

“In Engeland hebben ze van een aantal zaken een strafbaar feit gemaakt, zoals het meenemen van vuurwerk of gooien van spullen op het veld. Ga je de fout in, dan sta je binnen vijf dagen voor de rechter. Een stadionverbod wordt daar uitgegeven door een rechter en niet civielrechtelijk verboden door clubs. Een stadionverbod hangt in Engeland bovendien samen met een omgevingsverbod en als je het overtreedt dan ga je de gevangenis in.”

Van Praag noemt nog een buitenlands voorbeeld van succesvol optreden tegen wangedrag van supporters. “In Turkije is een regel dat als iemand met gezichtsbedekking iets flikt, de straf automatisch wordt verdubbeld. Het gevolg: niemand draagt meer een bivakmuts.”

Meldplicht

Volgens Jan Brouwer – hoogleraar algemene rechtswetenschap, directeur van het Centrum Openbare orde en Veiligheid en expert op het gebied van supportersgeweld – heeft Nederland juist de strengste voetbalwetgeving ter wereld. Brouwer stelt dan de veldbestormer bij PSV, die een stadionverbod van veertig jaar kreeg, in Engeland maar drie jaar zou krijgen. “En omdat de rechter het verbod uitgeeft, wordt daar veel minder vaak een stadionverbod opgelegd dan bij ons.”

Podcast

Bovendien zegt Brouwer dat we als enige land een meldplicht kennen. Die kan worden opgelegd door een burgemeester of officier van justitie; de gestrafte moet zich dan tijdens de wedstrijd van zijn of haar club bij de politie melden. Een meldplicht bij een thuiswedstrijd haalt weinig uit, stelt Brouwer – als een Ajaxsupporter zich tijdens Ajax-Feyenoord moet melden, rijdt ie zo op z’n scootertje naar het bureau en terug. De maatregel legt volgens hem geen strobreed in de weg om te rellen. De hoogleraar ziet daarom meer heil in een meldplicht voor uitwedstrijden.

Brouwer: “En wanneer de KNVB een stadionverbod oplegt, zou de burgemeester daar een stadionomgevingsverbod en een last onder dwangsom aan moeten koppelen.”

Volgens Van Praag ligt er ook verantwoordelijkheid bij de voetbalbond en de clubs. Bij spreekkoren is het bijvoorbeeld lastiger om degene die begon eruit te pikken. “Ik ben voor een dadergerichte aanpak, maar in zulke gevallen moet je een heel tribunevak straffen. Dat doen de clubs echter niet.” Een waarnemer van de KNVB zou de wedstrijd definitief moeten stilleggen en de club punten in mindering moeten brengen, zegt Van Praag. “Dan ben je er gauw vanaf.”

Hardere cultuur

Frank Wijnveld, crowdmanagementexpert die voetbalclubs en gemeenten adviseert, ziet ook dat supportersgeweld toeneemt. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Een ‘postcovidfenomeen’, zegt hij. “Ten eerste zijn er tekorten bij de beveiliging en politie. Daarnaast is de ‘kennisflow’ afgenomen. Tijdens covid zijn een hoop mensen uit de beveiligingssector weggegaan, waardoor het kennen en herkennen van geweldplegers is afgenomen.”

Tot slot, zegt Wijnveld, is er ook een gat ontstaan tussen de oude harde kern en de jongere kernen van supportersgroepen. “Er zijn allerlei groepjes jongeren gevormd. Zij hebben een hardere cultuur dan ooit tevoren. Een stadionverbod is hooguit een statussymbool. Ze zijn ook niet per definitie clubsupporters, maar de wedstrijd is meer een aanleiding om dit gedrag te vertonen.”

Van Praag zegt dat clubs ook meer in gesprek moeten met de supporters. “En dan bedoel ik niet de supportersvereniging, maar de harde kern. Ze hebben een supporter liaison officer (tussenpersoon tussen fans en club, red.), maar ik weet niet wat die doet. In mijn tijd als Ajaxvoorzitter zat ik ook om de vrijdag mee te blowen in de coffeeshop.”

Wijnveld pleit voor betere samenwerking tussen clubs, gemeenten, politie en het OM. “Ik heb het over intensief overleg in de voorbereiding en intensieve samenwerking tijdens de wedstrijd en naderhand, om degenen die zich misdragen hebben op te pakken en te vervolgen. De voetbalwet moeten we meer gebruiken. Er moeten meer stadionverboden komen, maar daar is wel meer politiecapaciteit voor nodig.”

Identiteit

Dat gebrek aan politiecapaciteit is volgens Van Praag een zwak argument. “De ervaring leert dat als je die wetten eenmaal hebt ingevoerd de politie in het begin misschien vaker moet optreden, maar uiteindelijk heb je minder capaciteit nodig omdat er minder overtreders komen. Nieuwe raddraaiers zullen zich eerder bedenken door de afschrikkende werking van de maatregelen.”

Wijnveld: “Als deze lijn van geweld doorzet, moeten we overwegen de identiteit van personen die het stadion in willen onomstotelijk vast te gaan stellen – zoals ook wordt gedaan als je in het vliegtuig wil stappen. De club en de sector zullen er niet blij mee zijn, want dat heeft invloed op de kaartverkoop.”

