Zonder romantiek, nostalgie, blinde loyaliteit en nog blinder optimisme heeft voetbal geen zin. Maar voetbal bevat ook logica. In de nieuwe rubriek Da’s logisch analyseert Het Parool elke maandag ‘het spel achter het spel’. Vandaag: wat is de ideale positie voor alleskunner Donny van de Beek?

De middenvelddynamo van Ajax zorgt voor een even rare als fascinerende tegenstelling. Want vraag aan een willekeurige Amsterdamse supporter wie de beste speler in de Ajaxselectie is, en het antwoord zal zelden ‘Donny van de Beek’ luiden. Terwijl, als we even vooruitblikken op aanstaande zomer, de kans vrij aannemelijk is dat Van de Beek de Ajacied is die qua transfersom de grootste waarde vertegenwoordigt. Het is niet ondenkbaar dat met een overstap van de middenvelder naar een Europese topclub een transferbedrag van boven de vijftig miljoen euro gemoeid is.

Dit maakt het des te opvallender dat trainer Erik ten Hag hem dit seizoen in twee volstrekt verschillende rollen op het middenveld gebruikt. Want waar Van de Beek het seizoen begon ‘op 10' als aanvallende middenvelder, staat hij sinds oktober eigenlijk steevast op een van de twee controlerende middenveldposities opgesteld.

De cijfers schetsen het duidelijke verschil tussen de twee rollen die Van de Beek dit jaar heeft moeten uitvoeren. Waar hij in zijn oude rol eigenlijk het statistische profiel van een aanvaller had, is hij zijn nieuwe rol veel meer een allrounder, die vaker bij het spel betrokken is aan de bal en juist minder vaak de diepte zoekt middels sprints zonder bal.

Niet geheel verrassend is Van de Beek sinds hij een linie naar achteren is geschoven in de Ajaxopstelling minder vaak betrokken bij goals. Maar: Ajax is nagenoeg onverslaanbaar gebleken in de wedstrijden waarin hij op een controleurspositie startte, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Het schrikbarende contrast in deze cijfers verdient enige nuance: als controleur speelde Van de Beek alleen in de uitduels met Chelsea (4-4) en Lille (0-3) en het thuisduel met Feyenoord (4-0) in topwedstrijden. In alle andere topduels - met dus aanzienlijk lastigere tegenstanders dan een doorsnee Eredivisie-potje - startte hij op 10.

Vooruitzicht

Met Hakim Ziyech, Dusan Tadic, David Neres en Quincy Promes beschikt Ten Hag over vier aanvallers die, wanneer fit, eigenlijk altijd moeten spelen. Tel winteraanwinst Ryan Babel en pinchhitter Klaas-Jan Huntelaar daar nog bij op en het wordt loeidruk op de vier aanvalsposities bij Ajax. Daarnaast is de spoeling dun op de controleursposities, nu Lisandro Martínez de verdedigende plek van Daley Blind moet opvangen en zowel Razvan Marin als Edson Álvarez geen denderende indruk hebben gemaakt op het middenrif.

Onderstaand beeld zullen we dan ook vaker blijven zien na de winterstop: Van de Beek die niet meer continu rondom het vijandelijk zestienmetergebied loert op ruimtes tussen en achter de verdedigingslinie, maar zich juist vaker als tweede aanspeelpunt in de as van het veld zal laten uitzakken tijdens de spelopbouw.

Donny van de Beek. Beeld Screenshot Ziggo Sport

De verwachting is dat wanneer Van de Beek eenmaal naar een Europese topclub gaat, hij dat zal doen in zijn oude rol. Dan moet hij vooral uitblinken met slimme loopacties die anticiperen op het technisch vernuft bij zijn medeaanvallers, zoals het geval is bij onderstaande spelsituatie voorafgaand aan zijn treffer tegen FC Emmen.

Donny van de Beek bij Ajax-FC Emmen. Beeld Screenshot Fox Sports

We sluiten Da’s logisch af met drie prijzen voor de volgende categorieën: het moment, het beeld en het cijfer die het meeste passen bij het wekelijkse onderwerp.

Het moment

Voor de tweede week op rij gaan we voor het uitreiken van deze prijs terug naar het eerste hoogtepunt van Ajax’ glorieuze Champions League-campagne van vorig seizoen, toen de Amsterdammers een punt overhielden aan een bezoekje aan voetbalgrootmacht Bayern München. Kijk onderstaande goal van Noussair Mazraoui nog eens terug, en je ziet de stille genialiteit van Van de Beek. Het is zijn opofferingsgezinde loopactie die het gat trekt waaruit zijn rechtsback uiteindelijk zal scoren.

Het beeld

Door het - even wegkijken - Lucas-Moura-moment in de returnwedstrijd zal Van de Beeks belangrijkste goal in een Ajaxtenue dikwijls vergeten worden. Want het was zijn treffer die Ajax in het Tottenham Hotspur Stadium van een plek in de Champions League-finale deed dromen.

Het cijfer

13. Met een goal én een assist schitterde Van de Beek in de eerste Champions League-wedstrijd van Ajax dit seizoen, de 0-3 uitzege op Valencia. Van de Beek was, zoals wel vaker, ‘onzichtbaar, doch beslissend’. Want hij was bij twee van de drie goals betrokken, maar verstuurde maar dertien passes in het gehele duel. Sterren kunnen opofferingsgezind zijn, blijkt.