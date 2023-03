Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 2 voor Milos Malenovic (2)

Malenovic was de zaakwaarnemer, van Tadic en Alfred Schreuder, die van Ajax de sleutel van de brandkast had gekregen, blijkens onderzoek van NRC. Dat schijnt helemaal niet waar te zijn. Mike Verweij van De Telegraaf heeft het gevraagd aan Malenovic en die antwoordde: ‘Het is niet waar.’ Met andere woorden: NRC zat ernaast. Zo vroeg Mike ook eens aan Alfred Schreuder of hij een toptrainer was. ‘Klopt,’ antwoordde Alfred. Dus kon Mike het nieuws brengen dat Alfred Schreuder een toptrainer was. Ik vermoed dat de ochtendkrant maandag het nieuws heeft gebracht dat Leen Meijaard is afgetreden als voorzitter van Ajax’ rvc en dat Pier Eringa zijn opvolger is. Wat ik betreur is dat al dit nieuws slechts zichtbaar is achter een betaalmuur, dus niet. Gelukkig zijn er sites te over die het overnemen. Zulk nieuws verdient dat.

Luister onze Ajaxpodcast Branie