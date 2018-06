Wat heeft broekie Kluivert te zoeken in het buitenland?

Spijt? Nee, geen secon­de. Ricardo Kishna laat er geen misverstand over bestaan. De aanvaller, inmiddels 23 jaar en als ADO-huurling in de laatste fase van zijn herstel na een zware knieblessure, vertrok uit de eredivisie toen hij 20 jaar en 133 dagen oud was.



De buitenspeler had welgeteld 34 duels voor Ajax gespeeld, toen hij tekende in Italië bij Lazio Roma. Justin Kluivert, met wie Ajax maar geen overeenstemming krijgt over een nieuw contract, staat op 44 wedstrijden in Ajax 1.